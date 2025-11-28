Раис РТ поздравил «Ак Барс-2011» с победой на ПФО «Золотая шайба» и в «Кубке Третьяка»

Фото: Салават Камалетдинов / ИА "Татар-информ"

Сегодня на базе УСК ХК «Ак Барс» соcтоялась церемония чествования команды «Ак Барс»-2011» и вручения хоккейной формы воспитанникам подростковых клубов Казани.

Команда «Ак Барс»-2011» заняла первое место в Первенстве ПФО турнира «Золотая шайба» среди юношей до 14 лет сезона-2024/25 и стала чемпионом на Первенстве Поволжья Всероссийского турнира «Кубок Третьяка». Во время официальной части Раис РТ Рустам Минниханов обратился к юным хоккеистам.

Фото: Салават Камалетдинов / ИА "Татар-информ"

«На пути к чемпионству вы показали спортивное упорство, мастерство, силу духа и волю к победе. Хочу поблагодарить тренерский штаб, администрацию и весь персонал, а также выразить благодарность Федерации хоккея РТ и нашим партнерам.

У нас в Татарстане созданы все условия для игр и тренировок. Существует специальная программа по развитию хоккея с шайбой, регулярно обновляется инфраструктура и тренировочная база, что только поднимает авторитет нашей Республики. Так что вам остается только показывать красивую сплоченную игру и результат», - приводит слова Минниханова корреспондент «Татар-информа».

Фото: Салават Камалетдинов / ИА "Татар-информ"

Также на мероприятии присутствовали исполнительный директор континентальной детской хоккейной лиги «Золотая шайба» Константин Маргольф, Мэр Казани Ильсур Метшин, президент ХК «Ак Барс» Наиль Маганов и депутат Госсовета РТ Данис Зарипов.

Юным спортсменам было вручено 66 комплектов хоккейной формы от КХЛ и ПАО «Татнефть». Кроме того, по итогам 2025 года хоккеисты команды «Ак Барс-2011» стали стипендиатами мэра Казани. Ильсур Метшин вручил игрокам статуэтки стипендиатов, а их тренерам Рафаэлю Ахметову и Вадиму Гусеву - почетные грамоты.

Фото: Салават Камалетдинов / ИА "Татар-информ"

Конкурс на соискание именных стипендий главы города среди воспитанников муниципальных спортивных школ проводился Комитетом физической культуры и спорта Казани ежегодно с 1994 года. Все 99 стипендиатов этого года (хоккеисты «Ак барс»-2011 входят в их число) будут награждены мэром в Ратуше 18 декабря.

Отметим, в настоящее время в молодежных клубах Казани под руководством 12 тренеров хоккеем занимаются 660 подростков. Занятия проходят на 83 открытых хоккейных площадках и 6 ледовых аренах Казани. Также на территории столицы РТ профессионально функционирует 5 муниципальных спортивных школ: «Динамо», «Волна», «Стрела», «Ак Буре» и «Авиатор».