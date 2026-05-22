Раис РТ поручил завершить благоустройство набережной Нижнего Кабана к 30 августа

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Казани продолжаются работы по благоустройству набережной озера Нижний Кабан со стороны улицы Марджани. Ход реализации проекта сегодня осмотрел Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Вместе с сопровождающими он ознакомился с выполненными работами и участками, где благоустройство третьей очереди еще продолжается. О ходе реализации доложила директор Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Наиля Нагуманова.

По ее словам, в рамках проекта планируется обустроить 1,5 км пешеходной дорожки, интегрированной с ранее реализованными этапами. В целом закольцованная пешеходная сеть составит около 5 км.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Также был представлен проект мультимедийного плавающего фонтана, который планируется установить в центре озера перед новым зданием театра имени Камала.

Рустам Минниханов поручил не снижать темпы работ и завершить благоустройство набережной к 30 августа – Дню Республики Татарстан. Он также подчеркнул, что намерен лично контролировать ход реализации проекта с ежемесячными выездами на объект, а мэру Казани Ильсуру Метшину поручено осуществлять еженедельный контроль.

Отдельно обсуждались вопросы транспортной инфраструктуры. В частности, рассматривалась возможность изменения схемы движения на улице Марджани – вплоть до введения одностороннего движения и увеличения количества парковочных мест.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Кроме того, был представлен проект строительства административного здания в двух вариантах. Раис Татарстана поручил вынести его на рассмотрение градостроительного совета.

Также обсуждался проект реконструкции мостового перехода по улице Татарстан через протоку Булак, включающий поэтапное обновление сооружения и организацию объездных маршрутов.

В завершение осмотра была представлена концепция развития набережных системы озер Кабан и протоки Булак.