Раис РТ поручил ввести в образовательные программы модуль «народные традиции»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил обратить особое внимание не только на культурную, но и образовательно-воспитательную составляющую для подрастающего поколения. Об этом руководитель республики заявил в своем послании Государственному Совету РТ.

«Речь идет о введении в образовательные и воспитательные программы модуля “народные традиции”, проведении на системной основе мастер-классов, курсов по народным художественным промыслам, подготовке учебно-наглядных пособий для детей», – пояснил Минниханов.

По его словам, серьезным подспорьем в этом направлении должно стать и создание в Казани Центра возрождения, сохранения, изучения и развития народных художественных промыслов, ремесел и декоративно-прикладного искусства.

На протяжении последних лет в Татарстане многое делается для сохранения историко-культурного наследия, особенно в рамках деятельности Фонда «Возрождение», добавил он.

«Развитию этнокультурного многообразия способствует проводимая работа в рамках Года национальных культур и традиций, объявленного в республике. Нам следует и далее объединять усилия, чтобы культурное достояние, память предков, уникальность каждого народа, продолжались в последующих поколениях. Только так мы сможем сохранить свой культурный код. Важная роль здесь, безусловно, отводится деятелям культуры и искусства», – подчеркнул Раис РТ.