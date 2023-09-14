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Раис РТ поручил создать программу развития нефтегазохимической отрасли на 2025–2030 годы
Новую программу развития нефтегазохимической отрасли на период 2025–2030 годов поручил разработать Правительству совместно с «Татнефтехиминвестхолдингом» и предприятиями Раис Татарстана Рустам Минниханов. Об этом руководитель республики заявил в своем послании Государственному Совету РТ.
«В этом году нефтяники республики отмечают 80-летие с начала промышленной разработки нефтяных месторождений Татарстана. За эти годы из недр региона добыто 3,5 млрд тонн “черного золота”. И сегодня предприятия нефтяной промышленности являются основой экономики республики», – сказал Минниханов.
Он отметил, что в нефтегазохимической отрасли сегодня формируется около 60% объема произведенной в республике продукции. Один из знаковых проектов компании «Татнефть» – комплекс ТАНЕКО – современное высокотехнологичное предприятие по переработке нефтесырья с объемом инвестиций более 500 млрд рублей. В этом году объем переработки нефтесырья на ТАНЕКО должен превысить 18 млн тонн, подчеркнул Раис РТ.
Он добавил, что компания СИБУР продолжает реализацию в республике крупных инвестиционных проектов. Важнейшей задачей является запуск олефинового комплекса ЭП-600 со всеми его производными, заметил руководитель республики.
Минниханов также поблагодарил руководство компании СИБУР за принятое решение о создании в Казани Центра научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ. Особо он отметил подход СИБУРа по внедрению современных стандартов условий труда. На эти цели направлено более 1 млрд рублей. Компания активно участвует в реконструкции социальных объектов в Нижнекамске.
По словам руководителя республики, стратегическим партнером также является компания Газпром.
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