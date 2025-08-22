news_header_top
Общество 22 августа 2025 10:37

Раис РТ поручил создать банк данных лучших методик преподавания физики и математики

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил создать банк данных лучших практик и наиболее эффективных методик преподавания предметов физико-математического цикла. Об этом руководитель республики заявил на пленарном заседании республиканского августовского совещания работников образования и науки «Ценностные ориентиры современного образования».

«Министерству образования и науки совместно со всеми участниками проекта "Физико-математический прорыв" необходимо в течение года тщательно анализировать все результаты, создавать банк данных», – сказал Раис РТ.

Лидер республики также рекомендовал вовлечь в этот процесс педагогов, учителей и родителей. По его мнению, обратная связь будет играть огромную роль в совершенствовании этого проекта.

Для популяризации точных наук в Татарстане в 2024 году стартовал образовательный проект «Физико-математический прорыв». Он реализуется Министерством образования и науки РТ и Университетом Иннополис.

