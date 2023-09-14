Раис РТ поручил Минобрнауки пересмотреть систему работы муниципальных органов образования

Минобрнауки Татарстана необходимо пересмотреть систему работы муниципальных органов образования, совершенствовать педагогические технологии и методические приемы, обеспечивающие соответствие качества обучения стандартам. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов в своем послании Государственному Совету РТ.

«Безусловно, расходы на образование — это инвестиции в будущее с высокой отдачей. Вместе с тем мы видим, что при равных возможностях итоги государственной аттестации существенно отличаются», — сказал руководитель республики.

По словам Минниханова, в Тукаевском, Ютазинском, Лаишевском, Буинском и Менделеевском районах результаты ЕГЭ ниже среднереспубликанских. Кроме того, в ряде районов не подготовлено ни одного 100-балльника и есть выпускники, не получившие аттестат в этом году. «Такие ситуации недопустимы», — отметил он.

Раис РТ добавил, что большая работа проводится в рамках объявленного в России Года педагога и наставника. «Это подчеркивает высокий статус учителей и важность их работы. В дань уважения педагогам принято решение о создании в Казани общественного пространства — сквера Учителя. В жизни каждого из нас есть любимый воспитатель, учитель или тренер. Такие люди очень важны в жизни любого человека, особенно ребенка. Вкладывая в работу частичку своей души, они формируют будущую личность», — заметил он.

Минниханов сообщил, что на заседание пригласили учителей, наставников, которые посвятили свою жизнь педагогической работе. В частности, присутствовали учителя со стажем работы около 50 лет — Рамзия Шарапова и Тамара Валишина, воспитатель Лидия Шулаева, проработавшая в детском саду 43 года, детский тренер Хамза Юнусов с трудовым стажем 39 лет, который, рискуя своей жизнью, спас из пожара двух человек.

Под аплодисменты зала Раис Татарстана поблагодарил всех педагогов и наставников за их труд.