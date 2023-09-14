Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Раис РТ поручил максимально упростить получение услуг для населения
Во время ежегодного послания Госсовету РТ Раис республики Рустам Минниханов поручил максимально упростить получение услуг для населения.
«Наша задача — максимально упростить получение услуг для населения. Для этого необходимо развивать и внедрять проактивное оказание услуг по каждой жизненной ситуации, например, при рождении ребёнка или вступлении в брак. Также важно строго соблюдать качество и сроки оказания услуг», — заявил он.
Также все большую популярность набирает электронный сервис в сфере ЖКХ — «Локоло». Им уже пользуются жители более 4-х тыс. многоквартирных домов республики. Следующим этапом развития сервиса станет возможность подключения к нему садовых товариществ.
В сфере образования для обеспечения равного доступа городских и сельских школ к современным образовательным ресурсам до конца года в республике будут внедрены новые сервисы на базе Московской электронной школы.
Кроме того, республика продолжает обеспечивать татарстанских учителей ноутбуками. За 2 года выдано 36 тыс. ноутбуков.
По словам спикера, в Татарстане создается единый электронный контур в сфере здравоохранения по мировым стандартам. Он будет оснащен искусственным интеллектом для быстрой и точной постановки диагноза специалистами и позволит автоматизировать рутинные процессы в медицинских учреждениях. До конца года следует завершить тестирование системы на базе Нижнекамской районной больницы.
Для повышения качества оказания своевременной медицинской помощи в дополнительной автоматизации нуждается и служба скорой медицинской помощи.
По словам спикера, развитие ИТ-сферы является важным направлением в Татарстане. Все 319 государственных и муниципальных услуг переведены в электронный вид. В текущем году татарстанцы получили почти 2 млн услуг через электронный портал. Кроме того, еще 3 млн услуг оказано гражданам через Многофункциональные центры (МФЦ).
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»