Раис РТ ознакомился с ходом посевной кампании в Рыбно-Слободском районе

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов совершил облет полей Рыбно-Слободского района, ознакомившись с ходом весенне-полевых работ. В ходе поездки он также провел встречу с руководителями сельских поселений, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Глава района Радик Ислямов сообщил, что на сегодняшний день посевные работы выполнены на 27%, при этом хозяйства работают в две смены. Он также отметил планы по стабилизации небольшого снижения поголовья за счет создания новых хозяйств и подчеркнул значимость реконструкции системы водоснабжения на селе при поддержке руководства республики.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров заявил, что, несмотря на сложные условия, меры поддержки агропромышленного комплекса сокращены не были, а число программ для личных подсобных хозяйств увеличилось.

Он также отметил необходимость усиления контроля за ветеринарной безопасностью и добавил, что посевная кампания в районе проходит в плановом режиме. По его словам, в целом по республике засеяно более 30% площадей.

Рустам Минниханов, в свою очередь, призвал активнее развивать личные подворья. «Все программы сохраняли, несмотря на финансовые сложности, и будем дальше поддерживать», – заверил Раис республики.

Также он обратил внимание глав поселений на необходимость поддержки семей погибших участников специальной военной операции.