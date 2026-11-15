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Происшествия 15 ноября 2026 13:39

Раис РТ осмотрел предприятия, атакованные вражескими БПЛА

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Рустам Минниханов осмотрел предприятия в промышленной зоне, подвергшиеся атаке вражескими беспилотниками сегодняшним утром. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова. Рустаму Минниханову доложили о характере повреждений и мерах, принимаемых для оперативной ликвидации последствий.

Раис Татарстана также осмотрел поврежденную многоэтажку в Нижнекамске.

«По счастливой случайности снаряд, который нес беспилотник, не сработал. Все жильцы были оперативно эвакуированы, на время устранения повреждений люди размещены в пунктах временного размещения. Им предоставлено горячее питание и в случае необходимости дежурит медицинский работник», – говорится в сообщении.

Фото: © пресс-служба Раиса Татарстана

Позже в администрации города Рустам Минниханов провел оперативное совещание. Он обратил внимание на необходимость в первую очередь устранить последствия, которые привели к локальному сбою теплоснабжения.

Напомним, в результате атаки ВСУ на Нижнекамск пострадали три человека. Им оказывается вся необходимая помощь.

#атака БПЛА #бпла #нижнекамск #Раис Республики Татарстан
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