Раис РТ осмотрел предприятия, атакованные вражескими БПЛА

Рустам Минниханов осмотрел предприятия в промышленной зоне, подвергшиеся атаке вражескими беспилотниками сегодняшним утром. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова. Рустаму Минниханову доложили о характере повреждений и мерах, принимаемых для оперативной ликвидации последствий.

Раис Татарстана также осмотрел поврежденную многоэтажку в Нижнекамске.

«По счастливой случайности снаряд, который нес беспилотник, не сработал. Все жильцы были оперативно эвакуированы, на время устранения повреждений люди размещены в пунктах временного размещения. Им предоставлено горячее питание и в случае необходимости дежурит медицинский работник», – говорится в сообщении.

Фото: © пресс-служба Раиса Татарстана

Позже в администрации города Рустам Минниханов провел оперативное совещание. Он обратил внимание на необходимость в первую очередь устранить последствия, которые привели к локальному сбою теплоснабжения.

Напомним, в результате атаки ВСУ на Нижнекамск пострадали три человека. Им оказывается вся необходимая помощь.