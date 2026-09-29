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Общество 29 сентября 2026 15:10

Раис РТ обсудил вопросы сотрудничества с председателем Совета Центросоюза России

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Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем Совета Центросоюза России Дмитрием Зубовым. Встреча состоялась в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Стороны обсудили работу организаций потребительской кооперации в текущих условиях, а также дальнейшую реализацию совместных проектов.

Отдельное внимание уделили поддержке торговли в сельской местности и обеспечению жителей необходимыми товарами и услугами.

#Рустам Минниханов
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