Раис РТ обсудил вопросы сотрудничества с председателем Совета Центросоюза России
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем Совета Центросоюза России Дмитрием Зубовым. Встреча состоялась в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Стороны обсудили работу организаций потребительской кооперации в текущих условиях, а также дальнейшую реализацию совместных проектов.
Отдельное внимание уделили поддержке торговли в сельской местности и обеспечению жителей необходимыми товарами и услугами.