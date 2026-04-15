Общество 15 апреля 2026 13:42

Раис РТ обсудил совершенствование системы строительных экспертиз с замминистра юстиции РФ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем министра юстиции РФ Вадимом Баланиным и председателем правления Ассоциации экспертиз строительных проектов Леонидом Ставицким, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия по ряду направлений, в том числе совершенствование системы экспертиз строительных проектов.

Ассоциация экспертиз России – общероссийское профессиональное объединение региональных экспертных организаций, призванное участвовать в развитии института экспертизы и строительной отрасли в целом.

Объединение создано для консолидации экспертного сообщества, формирования его репутационных активов, разработки единых стандартов деятельности и повышения ее эффективности, а также создания благоприятных условий работы для всех участников инвестиционно-строительного цикла.

#Рустам Минниханов #министерство юстиции
Открытие паромной переправы Аракчино – Верхний Услон перенесли на несколько дней

В Казани планируют увеличить число платных парковок на более чем 1,3 тыс. мест

