Раис РТ обсудил с представителем ЦБ макроэкономические тренды

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов провёл встречу с заместителем Председателя Банка России Алексеем Заботкиным. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Переговоры состоялись в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Доме Правительства РТ. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в банковской сфере, а также актуальные тенденции макроэкономики.

Алексей Заботкин находится в Казани с рабочей поездкой. Накануне, 17 февраля, он принял участие в конференции «Макромастерская Банка России», посвящённой макроэкономическим исследованиям и перспективным направлениям экономического анализа.