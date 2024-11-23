Раис РТ о программе «Наш двор»: Благоустройство территорий нужно завершать летом

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Благоустройство территорий по программе «Наш двор» в Татарстане необходимо завершать в летний сезон. На это во время субботнего совещания в Доме Правительства РТ обратил внимание Раис республики Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

«Это очень важно. Чтобы люди уже летом почувствовали удобство и комфорт от своих благоустроенных дворов», — подчеркнул он.

Раис РТ напомнил, что лимиты по программе на 2025 год определены — на эти цели выделено 10 млрд рублей.

Как отметила директор Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина, в настоящее время ведется приемка территорий, передача исполнительной документации и подготовка к программе 2025 года.

Документация по дорожным работам сдана на 67%, по оборудованию дворов освещением — на 61%, по установке оборудования — на 97%. 25 районов завершили передачу документов, однако некоторые — Нурлатский, Тетюшский, Бавлинский и Сармановский районы — пока не приступили к этой работе. Продолжается передача сведений по Казани, Пестречинскому и Нижнекамскому районам.

По словам Зиннатуллиной, проведена приемка 809 территорий, где благоустройство было завершено. Всего на 2024 год было запланировано 835 объектов.

В 2025 году в Татарстане ожидается ремонт 675 дворов в 16 районах. Список подготовлен — он находится на финальном этапе согласования.

Дорожная карта предусматривает несколько этапов, в том числе составление предварительных схем благоустройства, которое должно быть завершено до 6 декабря, проведение встреч с населением с презентацией схем — до 27 декабря. Далее последуют приобретение оборудования и подготовка итоговых схем благоустройства. Предельный срок — конец марта 2025 года.