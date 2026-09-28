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Общество 28 сентября 2026 11:04

Раис РТ: Нужна целостная система подготовки кадров – от школы до предприятия

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Необходима целостная система подготовки кадров – от школы до предприятия, ориентированная на реальные потребности современной промышленности. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов в ежегодном Послании Государственному Совету РТ.

«Крупным предприятиям следует принять более активное участие в формировании инфраструктуры наших университетов, создавать совместные исследовательские лаборатории, шире представлять свои ресурсы для стажировки преподавателей и практик студентов», – сказал он.

Минниханов добавил, что необходимо также обеспечить полномасштабное совместное участие предприятий и научно-образовательных организаций в национальных проектах технологического лидерства.

Академии наук РТ и профильным министерствам, по его словам, следует разработать и реализовывать комплекс мер по этой интеграции.

#ПосланиеМинниханова2026 #Рустам Минниханов #Образование
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