Раис РТ назвал межнациональный мир основой внутренней политики Татарстана

Сегодня культура, толерантность и мирное сосуществование – не просто ценность, а фундамент устойчивого развития и процветания. Об этом Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил на сессии «Эмиратско-Российский диалог: культура, толерантность, мирное сосуществование» в рамках «КазаньФорума». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Он отметил, что Татарстан активно участвует в развитии российско-эмиратских отношений. Республика взаимодействует с ведущими компаниями ОАЭ, регулярно обменивается делегациями и участвует в международных форумах и выставках, включая инвестиционный форум в Эмиратах и выставку IDEX в Абу-Даби.

По словам Минниханова, Татарстан также сотрудничает с партнерами из ОАЭ в сфере исламского банкинга, халяль-индустрии и мусульманского образования.

«Мы обмениваемся с нашими партнерами передовым опытом в разных областях, в том числе в сфере исламского банкинга, индустрии халяль, мусульманского образования. Чувствуем неизменное внимание Президента ОАЭ, правителя Абу-Даби Его Высочества шейха Мухаммеда бен Заеда Аль Нахайяна. Просим передать ему слова приветствия и признательности», – сказал он.

Минниханов подчеркнул, что Татарстан является примером гармоничного сосуществования народов и религий. Сегодня в республике проживают представители 175 национальностей, а в Казанском Кремле соседствуют мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор.

Он также напомнил о восстановлении Болгара и острова-града Свияжска, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Приезжая в Татарстан, зарубежные гости видят символы этой дружбы», – отметил Раис республики.

Минниханов добавил, что Татарстан ведет системную работу по сохранению межнационального мира, поддержке традиционных конфессий и восстановлению объектов культурного наследия. По его словам, ислам и православие сегодня играют важную роль в профилактике экстремизма.

Раис Татарстана также высоко оценил опыт Объединенных Арабских Эмиратов в сфере межрелигиозного диалога.

«ОАЭ последовательно демонстрируют, как толерантность становится основой социальной стабильности и международного влияния, превращая страну в мост между цивилизациями», – подчеркнул он.

В завершение участникам сессии вручили экземпляры казанского рукописного Корана – первого подобного проекта в новейшей истории России. Работа над ним велась в течение трех лет. Проект реализован в рамках статуса «Казань – культурная столица исламского мира в 2026 году». Опыт подготовки рукописного Корана в современном мире существует в Саудовской Аравии, Турции, ОАЭ, Бахрейне, Кувейте, Катаре, Ливии, Марокко и Пакистане.