Раис РТ назвал KazanForum одной из ключевых площадок диалога с исламским миром

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» стал одной из ключевых площадок для диалога России со странами исламского мира. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании оргкомитета по подготовке форума в 2027 году.

Заседание провел заместитель Председателя Правительства России, председатель оргкомитета Марат Хуснуллин. В нем также участвовал советник Президента России, заместитель председателя – ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков.

Хуснуллин сообщил, что в деловой программе форума в этом году приняли участие около 10 тыс. представителей из 99 стран и 75 регионов России. В 2027 году мероприятие пройдет на федеральном уровне в пятый раз – с 4 по 6 мая.

«Подготовка предстоящего форума должна быть ориентирована прежде всего на практический результат. Наша общая задача – провести мероприятие на самом высоком уровне», – подчеркнул председатель оргкомитета.

По словам Минниханова, в 2027 году KazanForum состоится в Татарстане в 18-й раз. В 2026 году мероприятие прошло в рамках празднования получения Казанью статуса Культурной столицы исламского мира, что отразилось на его повестке.

В рамках форума в этом году подписали 163 соглашения, в том числе 86 международных. Среди значимых мероприятий также прошли заседания межправительственных комиссий с Индонезией и Мали, а также встречи сопредседателей межправительственной комиссии с Таджикистаном.

Минниханов поблагодарил Президента России Владимира Путина и Правительство страны за поддержку форума. По его словам, прошедшие мероприятия продемонстрировали безуспешность попыток изолировать Россию и подтвердили заинтересованность многих государств в развитии сотрудничества с ней.

Раис Татарстана отметил, что подготовка к KazanForum ведется в течение всего года. Во время зарубежных визитов в 2026 году представители республики обсуждали участие высокопоставленных делегаций в форуме, вопросы сотрудничества и взаимодействие в рамках Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

«Считаю, что нам нужно вести пригласительную кампанию на постоянной основе», – обратил внимание Минниханов.

Отдельно Раис Татарстана предложил включить в программу форума мероприятия, посвященные Минтимеру Шаймиеву. 2027 год в республике объявлен Годом Минтимера Шаймиева.

«Минтимер Шарипович стоял у истоков Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Неоценим его вклад в развитие сотрудничества нашей страны с мусульманскими государствами. Важно отразить эту значимую дату в программе форума, чтобы подчеркнуть преемственность традиций диалога культур и укрепление партнерских связей между Россией и странами исламского мира. Мероприятия призваны стать данью уважения многолетнему труду Минтимера Шариповича на благо республики и всей страны, а также продемонстрировать результаты международной работы, заложенной под его руководством», – сказал он.

Кобяков, в свою очередь, предложил уделить особое внимание практической составляющей деловой программы и конкретным результатам экономического сотрудничества России с исламскими странами. Он также подчеркнул важность представления национальной культуры Татарстана и культурного многообразия России участникам форума.