Раис РТ на параде в Казани: Победа объединяет и сближает народы нашей страны

Победа в Великой Отечественной войне объединяет и сближает народы нашей страны. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на Параде Победы, который проходит на площади Тысячелетия в Казани.

«Искренне поздравляю вас с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! – сказал Раис РТ. – День Победы – самый главный и самый близкий каждому россиянину праздник. Навсегда в историю нашей многонациональной страны вписано 9 мая 45-го года. Это день гордости за нашу героическую армию и героический флот, за наших дедов и прадедов!».

Он отметил, что Великая Победа далась нашей стране ценой тяжелейших, невосполнимых потерь и утрат.

«27 миллионов погибших – страшная цифра, которая болью в сердце отзывается у каждого из нас. Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения всем, кто отдал свою жизнь за мир на планете», – добавил руководитель Татарстана.

Минниханов также упомянул, что неоценимый вклад в Победу внесли труженики тыла. В республику было эвакуировано более 70-ти промышленных предприятий. Главным лозунгом стал – «Все для фронта! Все для Победы!».

«Несмотря на все тяготы и лишения военного времени наш народ выстоял и победил! И сегодня мы от всей души говорим вам спасибо, дорогие наши ветераны-фронтовики, труженики тыла, за ваше мужество и отвагу, несокрушимую волю к победе. Низкий вам поклон! Без сезгә бик рәхмәтлебез! (в переводе с татарского – Мы вам очень благодарны)» – сказал Раис РТ.

Он подчеркнул, «Победа в Великой Отечественной войне объединяет и сближает народы нашей страны». Как бы не пытались недруги исказить историю, именно советский солдат отстоял свободу и независимость нашей Родины, народов Европы и всего мира. Мы все в неоплатном долгу перед нашими ветеранами. Священный долг нашего поколения – бережно передавать память о защитниках Отечества, сохранять историческую правду, не допуская попыток ее искажения, добавил Раис.

«Сегодня наша страна вновь столкнулась с тяжелым испытанием. Наши доблестные воины под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента России Владимира Владимировича Путина мужественно продолжают дело поколения Победителей, отстаивают суверенитет и будущее нашей страны. Мы гордимся вами и верим, что Победа будет за нами!», – отметил он.

Рустам Минниханов пожелал ветеранам Великой Отечественной войны доброго здоровья, благополучия, долгих и мирных лет жизни.

«Да здравствует Россия и ее многонациональный народ-победитель! С праздником, дорогие друзья! С Днем Победы!», – подытожил Раис Татарстана.