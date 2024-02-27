Раис РТ судьям о мигрантах: «Лояльность не должна граничить с безнаказанностью»

Сегодня в Советском суде Казани прошла судебная коллегия по итогам прошлого года. На ней Рустам Минниханов высказался о необходимости пристально наблюдать за конфликтами, связанными с мигрантами. По его словам, их нельзя оставлять без внимания.

«При отсутствии контроля это может перерасти в криминальные формы. Государственным органами необходимо обьединить усилия по предотвращению таких нарушений. Лояльность не должна граничить с безнаказанностью. Нельзя создавать почву для роста преступности и угрозы безопасности нашему государству. В этом вопросе важна профилактическая функция суда», – отметил Рустам Минниханов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Глава Татарстана указал на то, что в этом году в Татарстане пройдет много важных общественно-политических и международных событий, и необходимо обеспечить правопорядок и общественную безопасность при их проведении.

«Уже в марте состоятся выборы президента России, а в сентябре выборы депутата в Госсовет Татарстана. Ничто не должно ставить под сомнение доверие наших граждан к институту выборов. Сейчас Татарстан принимает гостей игр будущего, а в июне состоятся спортивыне игры стран BRICS. В октябре пройдет встреча глав государств BRICS. Наша общая задача – обеспечить правопорядок и общественную безопасность при проведении этих мероприятий», – сказал он.