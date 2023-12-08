Раис РТ на антикоррупционном форуме: «Неприятие взяточничества должно идти с детства»

На ежегодном форуме «Татарстан без коррупции» обсудили антикоррупционные планы республики и прозрачность в диалоге с властью

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Неприятие коррупции должно формироваться в раннем возрасте»

Открылся форум посланием Василия Пискарева, председателя Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции. Приехать сам в Казань он не смог, но обратился к собравшимся посредством послания. Он подчеркнул, что форум предоставляет возможность открытого диалога для обмена опытом и оказывает помощь в выявлении проблемных вопросов в противодействии коррупции и подготовке предложений по повышению эффективности антикоррупционных инструментов.

«Противодействие коррупции является важнейшей государственной задачей, поскольку коррупция оказывает негативное влияние на развитие страны. Приводит к потерям темпов экономического роста, снижению инвестиционной привлекательности и предпринимательской активности, подрывает основы доверия граждан к органам власти. Эффективное противодействие коррупции является одним из условий благополучного развития современного государства», – написал Василий Пискарев.

Раис Татарстана Рустам Минниханов также передал послание всем участникам форума, в нем уделил особое внимание тому, что в республике ведется масштабная работа по этому направлению.

«В соответствии с основными принципами антикоррупционной политики ведутся мероприятия по обеспечению открытости, прозрачности и публичности органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Безусловно, противодействие коррупции – это комплексная и системная работа, которая не сводится только к результатам деятельности правоохранительных органов. Крайне важно продолжать в целом работу по развитию в обществе антикоррупционного сознания. Неприятие коррупции должно формироваться с раннего возраста – сначала в семье, затем в школе и в высших учебных заведениях», – подчеркнул Раис Татарстана.

Заместитель Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов напомнил, что завтра в России отмечается День борьбы с коррупцией.

Одним из эффективных путей борьбы с коррупцией Марат Ахметов назвал развитие цифровизации Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«У нас 4 трлн рублей валового регионального продукта, бюджетная база нашей республики больше 400 млрд рублей. Это очень серьезные показатели для обеспечения качества жизни. Каждый проект, который реализуется в республике в рамках бюджета, отвечает за качественное улучшение жизни населения в своей сфере – это медицина, образование, демография, экология, ЖКХ, предпринимательство, сельское хозяйство и прочее. Но, как мы все знаем, в любой экономической деятельности могут возникнуть коррупционные ситуации. У нечестных на руку людей есть соблазн в извлечении выгоды только для себя и своих близких, вопреки законам и правилам», – сказал Марат Ахметов.

Одним из эффективных путей борьбы с коррупцией Марат Ахметов назвал развитие цифровизации.

«Чем больше денег, тем больше риска. Ситуации бывают умышленные и неумышленные. Бывают форс-мажорные ситуации, но при этом аккуратность исполнителей, их ответственность должны преобладать. Профилактические мероприятия по борьбе с коррупцией спасают многих государственных чиновников от пропасти, упреждая нарушения. Сейчас у нас хорошо развиваются цифровые технологии. Цифровизация – это путь к эффективности, прозрачности и открытости в диалоге с жителями, она очень серьезно помогает в профилактике коррупции. Борьба с коррупцией должна постоянно совершенствоваться, чтобы вывести эту работу на новый совершенный уровень. Эту работу надо усилять и усилять!» – сказал он.

«Тренды нашей работы видны в ответах»

«Преодоление и противодействие коррупции – это эффективность работы госорганов и поддержка этих идей гражданским сообществом», – с этих слов начала свою речь председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

Зиля Валеева: «К главным причинам коррупции по этому опросу наши жители отнесли низкие зароботные платы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я бы хотела познакомить вас с новыми результатами социологического опроса. Основные цифры будут анализироваться, но часть вопросов и ответов у нас уже есть. Мы впервые опросили 1100 человек, ранее в опросах участвовали 200-250 человек. Это представители госорганов, правоохранительных органов, выборка очень серьезная. Тренды нашей работы в этих ответах видны, вопрос о коррупции стал серьезной повесткой для всех организаций – и общественных, и государственных», – сказала спикер.

По ее словам, с понятием «коррупция» знакомы большинство участников опроса, лишь самая малая часть не знает об этом термине. Респонденты называют основную составляющую коррупции – злоупотребление служебным положением (33% опрошенных), и больше 18% назвали взяточничество.

«К главным причинам коррупции по этому опросу наши жители отнесли низкие заработные платы. Также серьезный показатель, который отметили больше 10% респондентов, – это отсутствие общественного контроля или слабый общественный контроль. Примерно такое же количество опрашиваемых отметили как причину неадекватность применяемых мер коррупционеров. Эти направления мы определяем как знаковые на следующий год. Также я бы отметила, что почти 80% населения у нас знают, как противостоять коррупции», – рассказала Зиля Валеева.

Одной из главных угроз безопасности страны заведующая отделом антикоррупционных проверок Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики Равия Шрша назвала коррупцию. По ее словам, коррупция тормозит экономические и социальные преобразования, расширяет сектор теневой экономики и уменьшает поступление налогов в бюджет.

Равия Шрша считает, что СМИ обеспечивают возможность открывать обществу скрытые механизмы коррупции, лишая ее благоприятной почвы для развития Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Противодействие коррупции не случайно определено одним из приоритетов в государственной политике. Профилактика коррупции в Татарстане ведется совместно с правоохранительными органами, органами государственной власти, органами местного самоуправления, религиозными организациями, общественностью и с участием граждан. За девять месяцев этого года создано около трех тысяч программ, фильмов, печатных изданий, сетевых изданий антикоррупционной направленности. В качестве просветительских работ у нас реализуется цикл телепередач для населения, проводимых Управлением Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики и Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям “Татмедиа”», – сказала она.

По словам главы отдела антикоррупционных проверок Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики, СМИ, безусловно, обеспечивают возможность открывать обществу скрытые механизмы коррупции, лишая ее благоприятной почвы для развития.

«Честные журналистские расследования по волнующим людей темам востребованы как никогда. Именно журналисты, освещая те или иные события, могут повлиять на формирование гражданской позиции личности представлениями о добре, зле, нравственности и морали», – сказала Равия Шрша.

«Количество татарстанцев, попадающих в коррупционные ситуации, снизилось в два раза»

Заместитель министра экономики РТ, начальник Департамента социально-экономического мониторинга Роман Амирханов предоставил результаты социологического опроса о противодействии коррупции. В анонимном опросе приняли участие жители республики старше 18 лет.

Роман Амирханов предоставил результаты социологического опроса о противодействии коррупции Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«По итогам опроса в коррупционную ситуацию попадали около 10% респондентов, что меньше уровня 2011 года в два раза. Это подтверждает эффективность мер по противодействию коррупции в Татарстане. К наиболее эффективным мерам можно отнести внедрение цифровых сервисов, организацию обратной связи с населением и увеличение прозрачности деятельности. Также, по результатам опроса, все больше людей, попавших в коррупционную ситуацию, сообщают об этом в соответствующие органы. С 2015 года число таких людей увеличилось более чем в два раза», – рассказал замминистра экономики РТ.

По статистике, одна из причин, по которой респонденты не стали бы участниками коррупционных действий, – это боязнь ответственности за правонарушение – 18%. Около 12% опрошенных отметили, что принципиально не дают взятки. Около 13% указали, что для них дать взятку слишком дорого.

Внедрение цифровых технологий, по словам Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан Сарии Сабурской, помогло упростить получение обращений жителей, в том числе связанных с коррупционной направленностью.

«Мы привыкли получать обращения благодаря наличию цифровых технологий. Одним из таких инструментов является Государственная информационная система РТ "Народный контроль". Платформа обратной связи, благодаря которой в этом году мы получили 52 тысячи обращений через Госуслуги. 98 тысяч уведомлений поступило за 11 месяцев текущего года через систему "Народный контроль"», – сообщила она.

Сария Сабурская: «Мы привыкли получать обращения благодаря наличию цифровых технологий. Одним из таких инструментов является система РТ «Народный контроль» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как отметила Сария Сабурская, сейчас жителям достаточно лишь сфотографировать проблему и сообщить ее местонахождение. Но иногда возникают нюансы.

«В системе есть механизм оценки качества оказания помощи услуг гражданином. Он может оценить – поставить лайк или вернуть обращение в работу в связи с тем, что некачественно разрешена проблема. Или же бывают и такие случаи, когда совершается подлог. Человек фотографирует некачественно сделанную дорогу или яму, а в ответ ему приходит фотография с другого ракурса, где этого не видно. При рассмотрении некоторых ответов мы сообщаем: “Извините, коллеги, вы не совсем честно подошли к рассмотрению того или иного уведомления”», – дополнила Уполномоченный по правам человека РТ.

«Татарстан – первый регион, предоставляющий социально значимые услуги в цифровом виде»

«Повышение качества жизни и уровня доверия граждан, простого и быстрого решения проблем, проактивного информирования о новых возможностях, возникающих в государстве, легли в основу цифровой трансформации в республике. В современном мире проявление принципов цифровой экономики и перевод отношений граждан с властью в электронный формат позволяют минимизировать коррупционные нарушения. Сегодня в фокусе государства находится человек и его проблемы. Это значит, что государственные услуги и сервисы должны быть максимально открытыми и доступными для человека», – рассказал первый заместитель министра цифрового развития РТ Илья Начвин.

По его словам, Татарстан стал первым регионом, предоставляющим социально значимые услуги в цифровом виде.

Илья Начвин: «Государственные услуги и сервисы должны быть максимально открытыми и доступными для человека» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В 2022 году регионом была поставлена задача по улучшению предоставления социально значимых услуг в электронном виде до 95%. Четыре года назад в республике в электронном виде были доступно лишь восемь услуг. В 2022 году Раисом республики была поставлена задача за год перевести 100% услуг в электронный вид, всего их оказалось 319, и мы выполнили эту задачу. Следующим шагом мы определили сокращение сроков их предоставления», – продолжил спикер.

Чтобы сократить сроки предоставления услуг, ведомство установило для себя три стандарта: золотой – когда на предоставление услуги уходит один рабочий день, серебряный – три рабочих дня – и бронзовый – десять рабочих дней.

«Мы провели анализ всех 319 услуг, из них определили 140 наиболее приоритетных и востребованных. Мы с коллегами из Центра экономики, экономических и социальных исследований с 2022 года оптимизировали 115 услуг. Срок оказания услуг суммарно сократился на 837 дней, в среднем каждую из 115 услуг удалось сократить на неделю. Например, по оказанию услуги «присвоение адреса объекту адресации» срок сократился с 16 до 8 дней, а срок приватизации сократился с 17 до 9 дней. У нас уже есть планы на следующий год по сокращению сроков предоставления еще нескольких услуг», – подытожил Илья Начвин.

Фото на анонсе: © «Татар-информ»