Раис РТ – министру по делам религий Омана: Татарстан заинтересован в работе с ведомством

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Оман встретился с министром по делам религий и вакфов султаната шейхом Мухаммадом бен Саидом аль-Мамари, который в прошлом году посещал республику. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Рустам Минниханов заметил, что Татарстан является самой северной частью мусульманского мира и, будучи многонациональным российским регионом, глубоко почитает исламские ценности толерантности и духовного единства. «У нас веками в гармонии сосуществуют мусульмане, христиане и другие конфессии», – подчеркнул он.

В этом контексте Раис РТ рассказал о единственной в России Болгарской исламской академии, которая была создана благодаря поддержке Президента России Владимира Путина и первого Президента Татарстана, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева.

Минниханов добавил, что большая работа проводится по линии Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», которую по поручению руководства страны возглавляет он сам. «Это площадка для консультаций на уровне общественно-политических деятелей, деловых кругов, представителей научной общественности и духовенства, имеющих авторитет и влияние в исламских странах», – пояснил Раис РТ и назвал фундаментом развития республики – межнациональный и межрелигиозный мир и согласие.

Раис Татарстана рассказал, что по итогам визита аль-Мамари в республику в ноябре 2025 года начато формирование дорожной карты по сотрудничеству с министерством по делам религий и вакфов Омана и создана соответствующая рабочая группа. В связи с этим он обратил внимание на то, Татарстан заинтересован в работе с ведомством, и перечислил актуальные направления сотрудничества.

Это организация курсов по арабскому языку для татарстанских имамов, участие в международных и научных мероприятиях, проводимых в Омане и Татарстане, а также взаимодействие с Оманской комиссией по проверке изданий священного Корана по вопросам сотрудничества в сфере проверки и экспертного сопровождения издания рукописного Казанского Корана.

Шейх Мухаммад бен Саидом аль-Мамари в свою очередь отметил, что визит Рустама Минниханова – это продолжение диалога, который начался во время встречи в Казани.

«Спасибо, что посетили Оман. Мы рады вас приветствовать. Наша рабочая группа с коллегами из Татарстана имеет постоянную связь», – акцентировал он.

Министр также кратко рассказал о задачах ведомства, которым он руководит. По его словам, в султанате насчитывается 18 тыс. мечетей и 75 церквей.