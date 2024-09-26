Раис РТ: Казанский юридический форум стал эффективной площадкой для обмена опытом

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В столице Татарстана открылся третий Казанский международный юридический форум. Приветствие его участникам направил Раис республики Рустам Минниханов. Его зачитал первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

«Проведение в Татарстане крупных международных мероприятий уже стало доброй традицией», - отметил в своем приветствии руководитель республики.

Он напомнил, что «одним из главных политических событий России и мира» станет саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

«Юридический форум зарекомендовал себя в качестве эффективной площадки для обмена опытом и мнениями представителей власти, науки, бизнес-структур, юридического консалтинга по обсуждению актуальных вопросов современного права», - заметил Раис РТ.

Минниханов подчеркнул, что правовая система - это надежная опора для защиты прав и свобод человека и гражданина, а также для развития партнерских отношений бизнеса и государства.

Раис РТ убежден, что дискуссии на форуме позволят выявить новейшие тенденции развития права, а также адаптировать сложившуюся практику к новым реалиям, наметить задачи на будущее.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как сообщил мэр Казани Ильсур Метшин, в этом году в форуме принимают участие делегаты из 27 стран, более 50 городов России.

«Во времена Татарстан и тысячелетняя Казань были мостом, соединяющим различные культуры, религии, народы. Казань и сегодня ежегодно проводит международные спортивные, культурные, политические мероприятия», - заявил он.