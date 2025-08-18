Раис РТ: Готовы расширять работу с Китайской торговой палатой по импорту и экспорту

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках III Международного форума «РОСТКИ», проходящего в МВЦ «Казань Экспо», встретился с генеральным секретарем Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции господином Го Куйлуном. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В начале беседы Рустам Минниханов заметил, что форум – это хорошая площадка для обсуждения актуальных вопросов взаимодействия, проведения встреч и достижения конкретных договоренностей.

«Вы руководите Китайской торговой палатой по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции, которая объединяет более 15 тыс. государственных предприятий отрасли. Структуры, которые консолидируют бизнес и представляют их интересы, очень важны», – отметил Раис РТ, обращаясь к гостю.

Руководитель республики заверил, что Татарстан приветствует китайских инвесторов у себя, и в регионе созданы все необходимые условия для их комфортной работы. «Мы будем рады расширению взаимодействия с возглавляемой вами организацией. Желаю приятного пребывания в Татарстане», – добавил он.

В ходе встречи было сказано, что в 2023 году, на первом форуме «РОСТКИ», также состоялась встреча с президентом Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции господином Чжан Юйцзином.

Участники разговора договорились, что Китайская торговая палата по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции вместе с соответствующими ведомствами из Татарстана определит ряд предприятий и более детально проработает взаимодействие с ними.

Го Куйлун в свою очередь отметил хорошую организационную работу, которую проводит Агентство инвестиционного развития РТ для подготовки к форуму «РОСТКИ». Он уточнил, что сам лично уже во второй раз принимает участие в форуме и видит результаты такого взаимодействия.

III Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» проходит в Казани 18 и 19 августа. На мероприятие зарегистрировались участники из 32 стран, 59 регионов России и 24 территориальных административных подразделений КНР. Всего в форуме примут участие около 10 тыс. человек.