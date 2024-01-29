Минниханов: Год педагога и наставника подчеркнул высокий общественный статус учителя

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Год педагога и наставника подчеркнул высокий общественный статус профессии учителя. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на торжественном мероприятии.

«Завершился 2023 год, объявленный указом Президента России Владимира Путина Годом педагога и наставника. Приоритетное внимание уделяется руководством нашей страны системе образования», – сказал руководитель республики.

По его словам, в течение года состоялись многочисленные тематические мероприятия, в которых приняли участие более 65 тыс. педагогов и наставников.

Было принято решение о возобновлении гранта для молодых педагогов «Наш новый учитель». Кроме того, начались работы по созданию сквера и установке памятника учителю на набережной в Казани. Предполагается, что они появятся уже летом. Запланировано также открытие Музея образования на площадке Казанского федерального университета.

Минниханов отметил, что в прошлом году 36 тыс. учителей получили для работы новые ноутбуки. «Для педагогов техникумов и колледжей этот вопрос тоже в ближайшее время решим», – заверил он.

Раис РТ подчеркнул, что республиканская система образования является одной из передовых в России.

«В прошлом году реализовано 15 мероприятий национального проекта "Образование". Значительные финансовые ресурсы направлены на строительство школ, обновление их материальной базы, поддержку педагогов. Эта работа и дальше будет продолжена», – добавил он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Минниханов заметил, что сегодня Татарстан занимает вторую позицию на всероссийском чемпионате «Молодые профессионалы», третью – по итогам всероссийских предметных олимпиад школьников.

«Конечно, в основе всех успехов ваш труд, уважаемые педагоги. Мы гордимся вашими достижениями», – обратился он к собравшимся.

Так, учителя республики в прошлом году подготовили более 250 победителей и призеров всероссийских олимпиад, трех победителей международных олимпиад по химии и информатике, около 2 тыс. золотых медалистов, 199 стобалльников. Более того, девять выпускников получили двести баллов по двум предметам.

На церемонии закрытия Года педагога и наставника Рустам Минниханов также вручил государственные награды лучшим учителям Татарстана. Их удостоились 26 человек.