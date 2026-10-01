RAIS привез в Париж татарский характер, скорость и спорт

Фото предоставлено командой RAIS

Татарстанский бренд RAIS 30 сентября представил в Париже на Неделе моды (PARIS CITY FASHION WEEK) коллекцию, вдохновленную популярным в республике автоспортом.

Для бренда из Татарстана это стало продолжением международной истории на фэшн-сцене: за последний год RAIS уже демонстрировал свои коллекции в Милане и Дубае, а теперь вновь оказался в Париже. В Италии в сентябре 2025 года марка представила casual-коллекцию с мотивами Татарстана и переосмысленным образом снежного барса, в феврале 2026-го в ОАЭ показала Muslim Collection.

Теперь в Париже RAIS обратился к эстетике автоспорта, объединив ее с современным городским гардеробом, причем одной из отправных точек коллекции стала личная история семьи основательницы бренда Динары Саляховой.

«Мои сыновья занимаются популярным в нашей республике автоспортом, поэтому я хорошо знаю, что такое тренировки, соревнования, переживания перед стартом и радость после победы. Мне самой очень нравится эта эстетика: скорость, яркие цвета, гоночная форма. Поэтому мы решили перенести все это в одежду. Получилась коллекция, в которой есть и спорт, и мода, и то, что близко нашей семье», – рассказала основательница бренда RAIS Динара Саляхова.

Фото предоставлено командой RAIS

В новой коллекции связь с Татарстаном выражена не на прямую, а через характер коллекции – собранный, динамичный и смелый. Название коллекции VITESSE переводится с французского как «скорость». В женской линии эти элементы стали более пластичными: точнее выстроен крой, подчеркнута талия, облегчены пропорции. Мужская линия отсылает к атмосфере пит-стопа и гоночного бокса: объемные формы, карго, функциональные детали и яркие акценты.

«Мне хотелось поймать тот момент, когда одежда уже не выглядит как экипировка, но в ней все еще чувствуется образ человека, который увлечен этим видом спорта. Поэтому мы работали с четкими линиями и контрастами. Коллекция, которую мы произвели в Татарстане и привезли в Париж – про скорость, которая становится частью обычной жизни», – отметила Динара Саляхова.

Фото предоставлено командой RAIS

В коллекции использованы графитово-синий, стальной, красный и черный цвета. Гоночная тематика отражена в сочетаниях цветов, контрастных линиях и вставках.

Парижский показ прошел в Maison de l’Amérique latine на бульваре Сен-Жермен. Исторический особняк также знаком поклонникам сериала «Эмили в Париже» – здесь проходила часть съемок проекта.

Республика Татарстан традиционно известна высоким уровнем развития спорта и проведением крупных международных соревнований. Активная спортивная жизнь региона и растущий интерес к здоровому образу жизни стали основой для создания бренда RAIS.