Раис подвел итоги-2023, подписи за Путина и уроки «голой вечеринки»: обзор событий недели

В ходе предновогодней встречи с журналистами Рустам Минниханов ответил на вопросы о ключевых событиях этого года

Фото: rais.tatarstan.ru

«Нет ни дня, чтобы мы не обсуждали эту тему»: традиционная пресс-конференция Минниханова

Важное событие недели в жизни республики – ставшая традиционной предновогодняя встреча Раиса Татарстана с журналистами. В ходе нее Рустам Минниханов ответил на вопросы о ключевых событиях этого года, экологических проблемах, планах на будущий год и многие другие.

Такая встреча не только подводит итоги года, но и дает шанс приглашенным представителям СМИ задать вопрос Раису Татарстана и лично пообщаться с ним «на короткой дистанции». Воспользовавшись этим шансом, корреспондент «Татар-информа» задал главный вопрос встречи – о поддержке бойцов СВО и их семей.

«Прежде всего, я хочу сказать, что нет ни одного дня, чтобы мы не обсуждали эту тему. Обсуждение идет на уровне всей республики — каждый муниципалитет, каждый населенный пункт, каждое предприятие задействованы в той или иной степени в программе поддержки», – сказал Минниханов.

Он отметил большое количество отправляемых в зону СВО гуманитарных грузов, участие в этом благом деле компаний, физических лиц, а также обратил внимание на поддержку семей бойцов.

Судя по обилию комплиментов в адрес как строителей, так и качества дороги и ее инфраструктуры, Рустам Минниханов был впечатлен магистралью М12 и рекомендовал ее всем желающим Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Другая тема – только что открывшаяся трасса М12 от Казани до Москвы. Раис Татарстана лично проехал за рулем всю дистанцию и проконтролировал сервисы, доступные автомобилистам. Судя по обилию комплиментов в адрес как строителей, так и качества дороги и ее инфраструктуры, Рустам Минниханов был впечатлен магистралью и рекомендовал ее всем желающим.

Он добавил, что новые дороги не только способствуют развитию территорий, но и служат поддержкой экономики. «Любая дорога – это прогресс», – убежден Раис РТ.

Любопытная тема пресс-конференции – то, как решается кадровый вопрос в Татарстане. Минниханов подчеркнул, что наша республика в первую очередь промышленная, и ей требуется большое количество инженерных кадров.

«В Альметьевске завершается строительство Высшей нефтяной школы. Это кампус мирового уровня. Такой же мы планируем открыть в Нижнекамске, вместе с КАМАЗом мы работаем над созданием высшей технической школы в Челнах. Конечно, в Казани уже есть несколько инженерных вузов, но нам важно, чтобы такие учебные заведения находились рядом с производством», – рассказал Минниханов.

«В Альметьевске завершается строительство Высшей нефтяной школы. Это кампус мирового уровня» Фото: rais.tatarstan.ru

Больной вопрос последних лет – обмеление Волги. Раис Татарстана выразил уверенность, что проблема разрешима. И сослался на поручение главы государства, ставшее неким сигналом, чтобы эти вопросы рассматривались в комплексе.

Было видно, что Рустам Минниханов развернуто и с богатой фактурой отвечал на непростые вопросы журналистов. Видно было и его волнение, когда он говорил об участниках СВО и их семьях. Очевидно, что для Раиса это главная тема уходящего года. Как и для всей нашей республики, всей нашей страны.

Итоги Года национальных культур и традиций: заседание Совета при Раисе РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям

Событие недели в сфере национальной политики – состоялось заседание Совета при Раисе РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Здесь были подведены итоги 2023 года, который был объявлен Годом национальных культур и традиций в Татарстане.

«Забота о представителях каждого народа, проживающего в республике, – основа нашего единства. Особое внимание уделяется обеспечению прав граждан на сохранение и развитие родных языков, культур и традиций. Этому в полной мере способствовал Год национальных культур и традиций, итоги которого мы сегодня подводим», – отметил на заседании Рустам Минниханов.

«Забота о представителях каждого народа, проживающего в республике, – основа нашего единства» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он подчеркнул, что в Татарстане создаются все необходимые условия для удовлетворения духовных потребностей населения: развивается соответствующая инфраструктура и реализуется ряд программ.

«По данным социсследований, более 80% татарстанцев положительно оценивают состояние межнациональных и межконфессиональных отношений. В то же время мы видим непрекращающиеся попытки западных спецслужб внести раздор между нами. Наш национальный лидер Владимир Путин в этой связи отметил, что мы не допустим, чтобы межконфессиональная и межнациональная рознь раскачивали общество», – добавил Минниханов.

Айдар Салимгараев заверил, что в Татарстане большое внимание уделяется борьбе с фейками и информационными вбросами Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Продолжая тему информационной агрессии против России, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев заверил, что в Татарстане большое внимание уделяется борьбе с фейками и информационными вбросами, направленными на дестабилизацию межнационального и межконфессионального мира в республике. По его словам, провокации в одной из кавказских республик на фоне трагических событий на Ближнем Востоке показали, какими приемами можно дестабилизировать обстановку. Среди них намеренное искажение фактов, эмоциональная интерпретация событий и активное использование национального и религиозного факторов.

«Наша работа строится с целью прогнозирования, обнаружения и оценки информационных угроз, достоверного изложения фактов и событий, укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, особенно среди молодежи. Противостояние вбросам и фейкам становится задачей номер один», – заявил Салимгараев.

Ирада Аюпова рассказала о планах на будущий год. Так, Дни культуры Татарстана запланированы на 2024 год в Иране, Азербайджане, Египте, Пермском крае и Москве Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова рассказала о планах на будущий год. Так, Дни культуры Татарстана запланированы на 2024 год в Иране, Азербайджане, Египте, Пермском крае и Москве. В Татарстане, в свою очередь, пройдут Дни культуры Кыргызстана.

В целом итоги Года национальных культур и традиций в Татарстане можно рассматривать в положительном ключе – в республике сложилось уникальное единение народов и народностей, царят межнациональная и межконфессиональная гармония и согласие. Жители республики привержены таким базовым ценностям, как патриотизм, служение Отечеству и крепкая семья. Попытки врагов России внести раскол в эти культивируемые в республике ценности встретят жесткий и своевременный отпор.

В Татарстане ведется большая и активная работа по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года, так что можно с полной уверенностью говорить о том, что межнациональный и межконфессиональный мир будет продолжать оставаться одной из главных скреп духовной жизни нашей республики.

Стартовал сбор подписей в поддержку кандидата на должность президента России Владимира Путина Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Зарипов, Когогин, Ильясов, Фазылов: у Путина в Татарстане появились доверенные лица

На этой неделе стартовал сбор подписей в поддержку кандидата на должность президента России Владимира Путина. В нашей республике открылись стойки для сбора подписей в крупных торговых центрах Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска и Зеленодольска. К выстраиваются очереди и люди очень активны – таков уровень народной поддержки действующего Президента в Татарстане. Возрастной состав подписантов – от совсем молодых людей до пенсионеров. Все они, несмотря на разницу в возрасте, считают кандидатуру Путина единственной возможной. Особенно много среди подписантов молодежи, что говорит о том, что она связывает свое будущее только с Путиным.

Отметим, что для регистрации кандидата на должность президента России необходимо собрать в его пользу 300 тыс. подписей, которые будут переданы в Центральную избирательную комиссию РФ. При этом от Татарстана может быть передано не более 7,5 тыс. подписей.

Данис Зарипов стал одним из четырех доверенных лиц действующего главы государства как кандидата на пост президента России из представителей Татарстана Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Еще один штрих в картину избирательного процесса – четыре представителя Татарстана вошли в число доверенных лиц действующего главы государства как кандидата на пост президента России. Доверенными лицами Путина стали бывший капитан «Ак Барса» Данис Зарипов, генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, основатель автономной некоммерческой организации содействия людям с ограниченными возможностями «Я смогу» из Татарстана Марат Ильясов и координатор республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Ринат Фазылов.

Мы наглядно видим, как мощно и уверенно стартовала в Татарстане избирательная кампания Владимира Путина – уровень поддержки жителей республики, выражающийся в активном сборе подписей и большом количестве обращений в пользу этого кандидата, крайне высок. Немаловажно и то, кого выбрали доверенными лицами Путина в Татарстане. Это уважаемые в республике люди – представитель реального сектора экономики, выдающийся спортсмен, а также лидеры благотворительного и волонтерского движений.

Рафис Хабибуллин, объявляя о своем увольнении со службы в связи с достижением предельного возраста, поблагодарил коллег, с которыми вместе прошел эти незабываемые годы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Справился с честью: уход главы МЧС Татарстана

«Ушла эпоха»: так можно сказать о кадровом событии недели – уходе с должности главы татарстанского МЧС Рафиса Хабибуллина, рулившего этим ведомством на протяжении 16 лет. Объявляя о своем увольнении со службы в связи с достижением предельного возраста, он поблагодарил коллег, с которыми вместе прошел эти незабываемые годы, а также выразил слова благодарности Раису РТ Рустаму Минниханову и министру по чрезвычайным ситуациям РФ Александру Куренкову.

В оценке работы экс-главы татарстанского МЧС на этом посту уместны только добрые слова. Благодаря поддержке коллег ему удалось грамотно выстроить работу и сделать татарстанское управление МЧС одним из ведущих в России – четыре раза оно становилось лучшим по итогам года среди аналогичных подразделений в системе МЧС России. За прошедшие годы на треть удалось снизить количество пожаров, а погибших в них людей – на 55%. Число погибших на воде снизилось на 70%, количество спасенных исчисляется многими тысячами.

За 16 лет работы Рафису Хабибуллину пришлось столкнуться с рядом крупных трагедий и катастроф Фото: © «Татар-информ»

За 16 лет работы Рафису Хабибуллину пришлось столкнуться с рядом крупных трагедий и катастроф. И следует отметить, что он с честью справился с выпавшими на его долю испытаниями. Можно много говорить о его человеческих качествах, о его ответственном отношении к своей службе. Хабибуллин лично выезжал на все крупные ЧП, контролировал процесс спасательных работ и тушение пожаров. Конечно, нельзя не вспомнить и участие его ведомства в обеспечении безопасности массы мероприятий международного, всероссийского и республиканского масштаба – прежде всего спортивных, но не только.

Кто станет преемником Рафиса Завдатовича на посту главы республиканского МЧС, пока неизвестно, на сегодня обязанности начальника ГУ МЧС России по РТ временно исполняет полковник внутренней службы Ирек Кадамов. Но ясно одно – планка задана высокая и новому руководителю остается пожелать сохранить и приумножить богатое наследие Хабибуллина.

Скандал не то чтобы недели, а года в культурной жизни страны – «голая вечеринка» блогера Насти Ивлеевой, которая прошла в ночь на 21 декабря в московском клубе «Мутабор» Фото: соцсети

Оформление новой российской этики: скандальных участников «голой вечеринки» стали «отменять»

Скандал не то чтобы недели, а года в культурной жизни страны – «голая вечеринка» блогера Насти Ивлеевой, которая прошла в ночь на 21 декабря в московском клубе «Мутабор». Вечеринку посетили артисты Лолита Милявская, Дима Билан, Филипп Киркоров, телеведущая Ксения Собчак и другие звезды шоу-бизнеса.

В ответ на совершенно идиотскую и вызывающую акцию со стороны так называемой богемной тусовки разразилась настоящая буря возмездия. Участники патриотического движения организовали беспрецедентное давление на участников «голой вечеринки», что вылилось не только в их моральную обструкцию, но и в настоящую «отмену» аморальных весельчаков, которая прежде наблюдалась в лишь странах западного мира.

На участников вечеринки обрушились выездные налоговые проверки, в перспективе могущие оформиться в реальные уголовные дела. Гастроли и мероприятия с их участием отменяются по всей стране, с ними разрываются рекламные контракты. Роскомнадзор выявил признаки пропаганды ЛГБТ* в материалах с вечеринки. Такого предельно жесткого возмездия в отношении культурных деятелей в нашей стране еще не было. Российское общество впервые громко и по-настоящему сурово спросило: «С кем вы, мастера культуры?»

На участников вечеринки обрушились выездные налоговые проверки, в перспективе могущие оформиться в реальные уголовные дела Фото: соцсети

Мы видим, как на наших глазах формируется новая российская этика, новая мораль, продиктованная именно непростыми временами, которые переживает наша страна. Сегодня очерчиваются те самые границы дозволенного, из которых и формируется этика. И это очень мощный сигнал не только всем деятелям культуры, но и всем нашим гражданам. Страна проводит специальную военную операцию, в стране прошла частичная мобилизация, экономика страны мобилизуется для выполнения поставленных Верховным главнокомандующим задач. Одни патриоты страны, не щадя себя, сражаются на линии боевого соприкосновения, другие помогают им кто как может. В такой обстановке закатывать экстравагантные вечеринки, кичась своим бескультурьем и богатством, выглядит верхом глупости и цинизма.

Запрос общества на наказание зарвавшихся и оторвавшихся от реальности звезд оказался услышан. Никто не говорит о том, что нельзя веселиться, – просто надо помнить о всех тех, кто сделал и делает возможным это веселье, кто проливает за это кровь. Такая память – лучшая страховка от таких диких поступков.

* Международное общественное движение ЛГБТ объявлено экстремистской организацией и запрещено Верховным судом РФ

Фото на анонсе: rais.tatarstan.ru