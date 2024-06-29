Раис пампит товарооборот, стариков ведут к станкам и теракты на юге: обзор событий недели

Рустам Минниханов с рабочими визитами посетил Китай и Узбекистан

Фото: rais.tatarstan.ru

Ни хао и Ассалому алейкум: Рустам Минниханов посетил с рабочими визитами Китай и Узбекистан

Главное событие во внешнеполитической жизни Татарстана на этой неделе – рабочие визиты Рустама Минниханова в Китай и Узбекистан. Остается только удивляться умению лидера Татарстана совершать столь продуктивные рабочие поездки с обширной программой встреч и выступлений за такой короткий промежуток времени.

«Ни хао! В Китае принимаем участие в Международной выставке «ЭКСПО Китай – Евразия». Знакомимся с проектами в сельском хозяйстве и промышленности», – именно так Раис РТ обратился к своим подписчикам в соцсетях во время поездки в КНР. Следует отметить, что делегация Татарстана отправилась туда, получив приглашение по итогам визита Владимира Путина в Харбин в мае этого года.

Всего пару месяцев назад Рустам Минниханов посетил город Чанчунь, в ноябре 2023 года татарстанский лидер был с рабочим визитом в Шэньчжэне. Как видим, в последнее время визиты в Китай татарстанского руководства носят частый и системный характер.

В этот раз Минниханов приехал в город Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района, расположенный на северных склонах Тянь-Шанских гор. В структуре промышленности города преобладают нефтяная, текстильная и металлургическая отрасли. Также здесь находится самый крупный в Китае центр ветряной энергии. В регионе и его столице большое количество мусульман: ислам традиционно исповедуют уйгуры, дунгане и казахи.

В Синьцзяне также есть татарские мечети. Рустам Минниханов вместе с муфтием Татарстана Камилем Самигуллиным посетил в Урумчи одну из них. Мечеть была построена в 1897 году на средства, собранные местной татарской диаспорой и является одной из старейших в городе. Камиль хазрат подарил ей обновленные сборники Корана «Казан басмасы».

Но в целом программа поездки в Китай носила деловой характер. Так, Рустам Минниханов выступил на «ЭКСПО Китай – Евразия», рассказав о том, как Татарстан вносит свой вклад в развитие российско-китайского взаимодействия.

«У Татарстана подписано семь соглашений с китайскими провинциями и множество документов между муниципальными образованиями. Казань поддерживает побратимские связи с шестью городами Китая. В Пекине действует торгово-экономическое представительство нашей республики, в Казани – Генеральное консульство вашей страны», – отметил он.

Минниханов обратил внимание на то, что с учетом разветвленной транспортной сети для Татарстана остается актуальным вопрос логистики. В рамках реализации китайского проекта «Один пояс, один путь» и планов Евразийского экономического союза ведется работа по созданию международных транспортно-логистических коридоров.

«Высокая инвестиционная привлекательность Татарстана способствует росту интереса к нашей республике со стороны иностранных государств. Будем рады найти на выставке ЭКСПО новых партнеров», – заключил Рустам Минниханов.

Также Раис Татарстана встретился с китайским партийным лидером, заместителем секретаря Синьцзян-Уйгурского комитета Коммунистической партии Китая Ли Ифэем и посетил Строительно-инженерную группу Синьцзянского производственно-строительного корпуса, которая входит в число 500 крупнейших китайских предприятий.

Рустам Минниханов на китайской земле постоянно обращал внимание на взрывной рост товарооборота между Татарстаном и Поднебесной.

«Товарооборот по итогам прошлого года увеличился в два раза и превысил 3 млрд долларов», - отмечал он.

При этом для дальнейшего роста товарооборота нет преград, что подчеркивают сами китайцы.

«Товарооборот в $3 млрд — это не предел, торговля с Татарстаном будет расти в области нефтехимии и машиностроении», — спрогнозировал председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.

На обратном пути Рустам Минниханов сделал остановку в столь же часто посещаемом им Узбекистане. В этот раз он посетил город Навои Навоийской области. Кстати, пару месяцев назад Минниханов уже посещал здесь свободную экономическую зону «Навои». Кроме того, месяц назад Раис Татарстана посещал Узбекистан в составе делегации Президента России для участия в мероприятиях совета регионов двух стран.

В Навои программа визита Раиса Татарстана была такой же насыщенной в деловом плане, как в Китае. В международном аэропорту Минниханова встретили хоким (губернатор) Навоийской области Нормат Турсунов, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов и заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли страны. Это показывает, что визит Минниханова в узбекскую область не остался без уважительного внимания официального Ташкента. В рамках межрегиональной международной дипломатии Раис Татарстана провел переговоры с руководством Навоийской области о реализации совместных проектов. Он подчеркнул:

«Татарстан готов способствовать активизации взаимодействия России и Узбекистана. Товарооборот за прошлый год составил 370 миллионов долларов».

Рустам Минниханов посетил в Навои предприятие по производству горно-шахтного оборудования и оборудования для нефтегазовой отрасли и завод по производству перекиси водорода. Также Раису Татарстана показали одно из крупнейших предприятий по производству химической продукции Узбекистана — АО «Навоиазот».

Как видим, интерес Татарстана к посещаемым предприятиям не случаен – наша республика является регионом с мощной нефтедобычей, нефтепереработкой и нефтехимией. Сотрудничество с Узбекистаном в этой области сулит большие перспективы роста товарооборота и укрепления отношений между Россией и Узбекистаном, в рамках которых Татарстан играет одну из ключевых ролей.

На примере частых визитов Рустама Минниханов в Китай и Узбекистан мы видим, что Татарстан не упускает любую возможность для наращивания и укрепления своих связей с этими стратегическими партнерами России. И отдача от таких визитов – растущий взрывными темпами товарооборот и все больший и больший интерес Китая и Узбекистана к сотрудничеству с нашей республикой.

В воскресенье днем ракетной атаке ВСУ подвергся Севастополь, вечером в Дагестане был совершен теракт в синагогах и православных храмах Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости

Теракты в Севастополе и Дагестане: враги России хотят запугать и расколоть российское общество

В воскресенье Россия пережила трагический день – днем ракетной атаке ВСУ подвергся Севастополь, вечером в Дагестане был совершен теракт в синагогах и православных храмах.

Украинские войска нанесли удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре из них, осколочная боевая часть пятой ракеты взорвалась в воздухе. По уточненным данным, при атаке ВСУ на Севастополь пострадали 153 человека, четверо погибли, в том числе два ребенка, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что причастность США к этому преступлению не вызывает сомнений.

«Вашингтон и его сателлиты создали и воспитали неонацистский режим в Киеве, активно пестуют и поддерживают своих украинских марионеток, ведут их руками войну против России и побуждают их к совершению актов международного терроризма, убийству мирных российских граждан, в том числе с использованием одного из самых страшных видов негуманного оружия – кассетных боеприпасов. Ответ на это преступление обязательно последует», – подчеркнули в МИД.

В тот же день вечером в Дербенте и Махачкале были совершены террористические действия в отношении православных храмов и синагог, а также вооруженные нападения на полицейских. В результате нападений в двух городах погибли четверо гражданских и 16 полицейских. Пострадали 44 человека, из них 37 — сотрудники правоохранительных органов.

В Дербенте группа террористов подожгла синагогу и храм Покрова пресвятой Богородицы и открыла огонь по полицейским. В результате погибли охранник синагоги и двое прохожих, а также один полицейский. При атаке на православную церковь был убит настоятель Николай Котельников, который служил в ней более 40 лет. Террористы убили также защищавшего храм полицейского.

В Махачкале группа террористов сначала открыла огонь по полицейским, которые несли службу рядом с церковью на улице Мирзабекова. Четверо сотрудников МВД погибли, несколько полицейских получили ранения. Служители и прихожане храма, услышав стрельбу, забаррикадировались, благодаря чему удалось избежать большего количества жертв. Позже террористы атаковали махачкалинскую синагогу на улице Ермошкина – бросили в нее коктейль Молотова и открыли огонь по полицейским, один из которых погиб.

Следственный комитет возбудил дело о теракте по статье 205 УК РФ. В результате предпринятых силовиками мер в ходе перестрелок были ликвидированы шесть террористов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

В числе ликвидированных боевиков оказалась сыновья секретаря дагестанского отделения «Единой России», главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Гаджимурад Кагиров, один из ликвидированных террористов в Дербенте — двоюродный племянник экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева.

Очевидно, что серия терактов в Дагестане была тщательно подготовлена и исполнена: вооруженное нападение на полицейских произошло внезапно и стремительно. В арсенале боевиков среди прочего было автоматическое оружие. Участники нападения явно проходили тактическую подготовку и действовали профессионально и слаженно. Этим объясняется такое количество жертв.

Все боевики посещали новую, недавно построенную мечеть на окраине дагестанского села Сергокала. Судя по показаниям родственников боевиков и по их действиям в ходе терактов, все они были такфиритами, приверженцами радикального течения ислама. При этом ячейка боевиков была законспирирована и находилась в подполье.

Все террористы – из одного района Дагестана. Они долго, скрытно и тщательно готовились, совершали поездки за рубеж, где их могли завербовать. Во всяком случае, почерк западных спецслужб, использующих радикальных исламистов для совершения терактов в России, присутствует. Возможно и содействие терактам со стороны спецслужб Украины, как это было в недавних трагических событиях в ТЦ «Крокус Сити Холл».

Но организаторы терактов в Дагестане просчитались – им не удалось разжечь межрелигиозное противостояние. Также просчитались и военные украинские террористы, атаковавшие мирный пляж в Севастополе - им не удалось запугать российское общество.

Со всей страны в адрес жителей Дагестана и Крыма высказывались соболезнования и заявления о недопустимости подобных террористических действий. Откликнулся и Татарстан, для которого межконфессиональный и межнациональный мир является основой существования.

Что примечательно, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и муфтий Республики Татарстан Камиль Самигуллин выступили с совместным обращением, единодушно осудив произошедшее и подчеркнув: «Чудовищные преступления направлены на дестабилизацию российского общества, чтобы посеять страх и хаос среди населения и разрушить межнациональный и межрелигиозный мир в стране».

Такое совместное выступление лидеров конфессий от Татарстана неслучайно – республика проделала огромную работу по очистке ее религиозной сферы от человеконенавистнических деструктивных течений. Можно вспомнить, например, акт террора со стороны радикальных исламистов 12-летней давности, когда в Казани была взорвана машина тогдашнего муфтия Татарстана Ильдуса Файзова, а за час до этого у собственного дома был застрелен начальник отдела образования ДУМ РТ Валиулла Якупов.

С тех пор в Татарстане была проделана огромная работа по искоренению спящих ячеек религиозных экстремистов, а сам Татарстан стал образцом межнационального и межрелигиозного мира. К сожалению, в Дагестане в свое время не была проделана такая же глубокая и системная работа, из-за чего мы периодически видим там вспышки насилия со стороны религиозных радикалов. Может быть, республике есть смысл взять на вооружение наработки татарстанцев?

По итогам 2024 года военно-морские силы страны должны получить более 40 судов Фото: © «Татар-информ»

Защитить флот от возможных атак уже на дальних подступах: чего хочет Путин от ВМФ России и татарстанских кораблестроителей

Событие недели в оборонной промышленности России – выступление Владимира Путина на совещании по вопросам кораблестроения. Военно-морской флот страны принял активное участие в проведении СВО на Украине. Спецоперация, как лакмусовая бумажка, ярко выявила не только положительные стороны, но и узкие места в оснащении боевого флота России, что привело к потерям среди кораблей и личного состава. Поэтому неудивительно, что этот «разбор полетов» привлек большое внимание власти и общества.

В настоящее время отрасль военного кораблестроения, очевидно, находится на подъеме. Как отметил на совещании Президент России, по итогам 2024 года военно-морские силы страны должны получить более 40 судов. Для сравнения: в 2022 году российский ВМФ получил 24 судна, в 2023-м – 33.

«На этом направлении многое сделано: наш флот пополняется новыми кораблями, оснащается современными видами оружия, ведется ремонт и глубокая модернизация техники», – подчеркнул российский лидер.

Одну из ведущих ролей в развитии военного кораблестроения занимает Татарстан в лице Зеленодольского завода имени А. М. Горького (входит в АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс»). Это предприятие производит широкую линейку судов, включая корабли военного профиля. Завод производит катера, патрульные корабли, малые сторожевые и ракетные корабли.

Как сообщил «Татар-информу» генеральный директор СК «Ак Барс» Ренат Мистахов, в 2024 году предприятия корпорации планируют сдать для Военно-морского флота России четыре корабля. В 2022 и в 2023 годах ВМФ были переданы пять и три заказа соответственно.

Особняком стоит сторожевой корабль проекта 11661 «Гепард-3.9», предназначенный для выполнения целого ряда задач – самостоятельно и в составе тактической группы. В начале мая на Зеленодольском судостроительном заводе прошла церемония спуска на воду малого ракетного корабля «Тайфун» и патрульного корабля «Виктор Великий». Совсем недавно, 11 июня, главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев поучаствовал в торжественной церемонии спуска на воду малого ракетного корабля «Ставрополь» зеленодольского производства. Этот ракетный корабль проекта 21631 стал уже 12-м в серии. Малые ракетные корабли проекта 21631 строятся заводом имени А. М. Горького с 2010 года. В настоящее время уже 11 единиц успешно несут боевое дежурство в составе ВМФ России.

Мы видим, как Татарстан вносит весьма существенный вклад в повышение военного потенциала нашей страны. При этом выпускаемая продукция уже заранее спроектирована на дальнейшую модернизацию, поскольку требования к боевым кораблям в наше время стремительно меняются.

Как раз о необходимости модернизации боевого флота и говорил Путин на совещании. Президент России назвал ключевой задачу защиты кораблей от дальнобойных ударов противника.

«Для повышения боевой устойчивости сил флота надо укреплять и уделить особое внимание скорейшему внедрению систем дистанционного обнаружения угроз, в том числе со стороны беспилотных аппаратов. Необходимо защитить наш флот от возможных атак уже на дальних подступах к военно-морским базам и районам действия наших кораблей», — указал российский лидер.

Современные военные действия показали, что, например, мощный в атакующем плане корабль не должен быть уязвим перед беспилотным катером. Должны учитываться все нюансы противовоздушной и противокорабельной обороны, а также защиты от подводных лодок и всех типов беспилотников. Мы видим, как беспилотники (что морские, что воздушные) произвели самую настоящую революцию в методах ведения военных действий. А еще необходимо учитывать развитие гиперзвукового оружия, делающего даже хорошо защищенный военный корабль легкой мишенью.

Теперь каждый корабль должен быть самостоятельной достаточно эффективной единицей, способной выполнять боевые задачи не только в составе корабельно-ударной группы. Значит, боевые корабли будут модернизироваться в сторону оснащения современными комплексами РЭБ и решать задачи по совершенствованию системы обнаружения противника на дальних рубежах перед применением оружия, потому что Запад вовсю поставляет киевскому режиму высокоточное дальнобойное оружие.

«Кораблестроение — это сложная, высокотехнологичная отрасль. Она оперирует планами на 10, 20 и более лет», — подчеркнул на совещании Владимир Путин.

Значит, необходимо спланировать государственный оборонный заказ на корабли как минимум до середины этого века, учитывая все уроки СВО. Нам нужен современный модернизированный флот. Очевидно, что большой портфель заказов на ближайшие 25 лет будет и у зеленодольских корабелов.

Предвыборная конференция Татарстанского регионального отделения «Единой России» сформировала окончательный список кандидатов от местных единороссов на выборы в Госсовет Татарстана 7-го созыва Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Фактор Турчака: «Единая Россия» в Татарстане определилась со списком кандидатов для участия в выборах в Госсовет РТ

Событие недели во внутриполитической жизни Татарстана – предвыборная конференция Татарстанского регионального отделения «Единой России» сформировала окончательный список кандидатов от местных единороссов на выборы в Госсовет Татарстана 7-го созыва.

Напомним, что ранее, в мае, прошли праймериз, где в результате выборной процедуры в виде электронного голосования были сформированы предварительные списки кандидатов от ЕР. Обычно итоги праймериз мало чем отличаются от окончательных списков. Поэтому интересны как раз изменения в составе кандидатов.

Окончательный список по одномандатным округам, как правило, и вовсе не меняется. К выборам «на земле» отношение особое, как и к составу кандидатов (почти все директора и функционеры «Единой России»). Здесь важен «вес» кандидата на территории, его ресурс. Так и в этот раз – список из 50 кандидатов с мая не изменился.

Самым интересным оказался партийный список. Самое главное в нем – Рустам Минниханов не возглавил список от единороссов Татарстана. Впрочем, не возглавлял он его и на выборах в 6-й, текущий созыв Госсовета РТ в 2019 году.

Это было предсказуемо, поскольку Раис Татарстана не участвовал в майских праймериз. В соответствии с положением и уставом «Единой России», сейчас он уже не может возглавить партийный список, поскольку в него могут войти только те, кто прошел процедуру внутрипартийного голосования. То есть решение быть равноудаленным от выборов партий в Госсовет РТ было принято еще в мае этого года, как и в мае 2019 года.

Состав первой тройки остался неизменным: спикер Госсовета РТ, лидер татарстанских единороссов Фарид Мухаметшин, Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская и участник СВО, Герой России Расим Баксиков. С точки зрения архетипов – политический аксакал, мудрый партийный лидер Мухаметшин, женщина, бизнес-омбудсмен Сабурская и представитель новой элиты – герой СВО Баксиков. При этом теперь Баксиков стал вторым в партийном списке (в мае он был третьим), а Сабурская, соответственно, замкнула тройку. Кроме того, есть изменения, связанные с еще одним участником СВО. Кавалер ордена Мужества, депутат Госсовета РТ Марат Галиев поднялся на 16-е место с 41-го, занятого по итогам праймериз. Это символический, но жест уважения к ветеранам СВО.

Возможно, здесь сработал фактор «отставки Турчака». Напомним, что недавно секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак был отправлен на Алтай в качестве врио главы Республики Алтай. Одной из причин называли то, что на майских праймериз «Единой России» в целом по стране прошло мало участников СВО.

Из 58 выдвиженцев по партсписку 35 являются действующими депутатами республиканского парламента. Из них 28 находятся в условно проходной части списка, если делать отсечку за 44-м местом.

По сравнению с текущим составом депутатов Госсовета изменилась почти половина партийного списка и списка по одномандатным округам ЕР. Так что в целом изменения в Госсовете РТ будут кардинальными – ожидается, что он обновится почти на 50%. Кроме того, татарстанские единороссы продемонстрировали умение реагировать на изменения в политическом поле страны, особенно в части поддержки ветеранов СВО – по выражению Владимира Путина, «новой элиты страны».

Госдума окончательно приняла законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Она возобновится с 1 февраля 2025 года Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Вернуть стариков к станкам: в России принят закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Событие недели для пожилых тружеников России – Госдума окончательно приняла законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Она возобновится с 1 февраля 2025 года.

Ранее индексацию пенсий работающим пенсионерам отменили в России в 2016-м. После этого вопрос о возврате к ней поднимался несколько раз, но безрезультатно. Это положение дел привело к тому, что число работающих пенсионеров снижалось. Появились и обходные схемы – многие из них перед индексацией в декабре специально увольнялись, чтобы пенсия была выше, и потом снова устраивались на работу.

Ситуация острого кадрового голода в экономике страны сделала актуальным возвращение на производства опытных возрастных работников. Чтобы создать стимул к этому возвращению, и вернули индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Теперь индексация пенсий в 2025 году будет проходить по единым правилам как для неработающих, так и для работающих пенсионеров — индексация с 1 февраля и далее ежегодно по уровню фактической инфляции и индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента с 1 апреля 2025-го. Минимальное среднее повышение пенсии составит 1,3 тыс. рублей. Решение об индексации затронет 7,87 млн человек.

Что еще характерно – возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам последовало после заявления Президента России на Петербургском международном экономическом форуме. По словам Владимира Путина, экономике РФ нужны не только молодые кадры, но и знающие специалисты, которые сами компетентны в своем деле и коллег могут многому научить, стать для них наставниками. Так что закон о возобновлении индексации работающим пенсионерам можно в полной мере называть «Законом Путина».

Разумеется, это затратное решение. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оно потребует как минимум 100 млрд рублей. И эти средства государству придется изыскивать. Поэтому вполне справедливо ставится вопрос: «А надолго ли это? Не отменят ли индексацию, когда кадровый голод в стране утихнет?»

Еще одна проблема индексации: вернутся ли на работу отдыхающие пенсионеры? С одной стороны, их доходы, безусловно, вырастают. Но с другой – проблемы со здоровьем и с жизненным тонусом не слишком способствуют выходу на работу. Тем более что пенсионный возраст сдвинут в сторону повышения и просто дожить до пенсии по старости уже непросто. Кроме всех прочих причин, есть устоявшийся ритм жизни пенсионера. То есть те пенсионеры, которые работают, так и будут работать и, безусловно, будут довольны индексацией. А тем, кто осознанно принял решение отдохнуть на склоне лет, уже затруднительно менять режим на рабочий, и индексация на условные 1,5 тысячи большим стимулом для них не станет.

Да, пенсия должна быть такая, чтобы не было самой необходимости в этих стимулах, чтобы человек наслаждался заслуженным отдыхом. Но, увы, даже недавняя пенсионная реформа не дала результатов, а разгулявшаяся инфляция добила и без того скромные размеры пенсий в России. На работу пенсионеров можно привлечь лишь высокой заработной платой, но работодатели не дураки – они стараются платить работающим пенсионерам уже учитывая их пенсии и не столь высокую продуктивность. Так что получается замкнутый круг.

Но уж лучше индексировать, чем нет, – наши старики заслуживают лучшего к себе отношения со стороны государства.

Фото на анонсе: rais.tatarstan.ru