«Впечатляющий результат»: Актаныш отметил пятилетие программы «Наш двор»

Площадь районного Дворца культуры имени Альфии Авзаловой в Актанышском районе превратилась в центр торжества – здесь прошел фестиваль добрососедства в честь пятилетия программы «Наш двор».

На праздник собрались активные жители, представители власти и почетные гости. Секретарь Актанышского местного отделения партии «Единая Россия» Ленар Зарипов напомнил о масштабах работ.

«В рамках национальных проектов и государственных программ выполнено работ на сумму 1,4 млрд рублей. В этом году запланировано строительство и ремонт на сумму около 1,7 млрд рублей. За последние пять лет в районе на строительство и ремонт жилых домов, социальных объектов, общественных пространств и дорог было выделено 8,8 млрд рублей. Возможно, эти строительные работы создали временные неудобства, за что мы приносим свои извинения. Но все делается для того, чтобы Актанышский район становился красивее, благоустроенее и комфортнее для жителей!» – сказал он.

По республиканской программе «Наш двор» в Актанышском районе проведены работы по благоустройству 12 дворовых территорий. Из них 11 дворов – в селе Актаныш , 1 двор – в селе совхоза имени Кирова.

Депутат Государственного Совета РТ Альберт Хабибуллин отметил, что ежегодно в Актанышском районе возводятся новые объекты.

«Еще десять лет назад мы начали развивать общественные пространства – в Старом Поволжье появился благоустроенный парк, позднее были созданы и другие скверы. Проект «Наш двор», запущенный в 2020 году, дополнительно способствует комфортному обустройству наших сел и городов», – сказал он.

Позитивные изменения отметил и предприниматель, руководитель комплекса «Туган авылым» Радик Абдрахманов.

«Районы Татарстана преображаются с каждым днем. Казань превратилась в город мирового уровня, принимающий значимые международные мероприятия. В республике динамично развиваются промышленность и сельское хозяйство, система здравоохранения соответствует высоким стандартам, а инвестиционный климат признан одним из лучших в России. Это впечатляющий результат», – отметил он.

На празднике вручили благодарственные письма от имени Рустама Минниханова активным участникам программы. Среди награжденных – Файруза Зарипова, жительница дома 13а по проспекту Ленина, которая с первых лет проживания занималась озеленением двора.

«Эта программа крайне важна для нашего района. В многоквартирных домах люди зачастую даже не знакомы друг с другом. Дважды в год ТСЖ «Яран» организует собрания с участием руководства района, где мы совместно обсуждаем актуальные проблемы и находим решения. Огромное спасибо за признание нашего вклада в озеленение и благоустройство, за возможность выйти на эту сцену и получить заслуженную благодарность!» – поблагодарила сельчанка.

Ветеран-педагог Римма Улемаева, проживающая в доме № 22 по проспекту Мира более 30 лет, поделилась впечатлениями от преобразившегося района.

«В последние годы мы постоянно радуемся положительным изменениям в нашем дворе и вокруг дома. Тротуары стали шире, появились оборудованные парковочные места, построены современные детские площадки. Преобразились и городские парки. Повсюду слышен смех детей! Я призываю соседей беречь эту красоту и поддерживать порядок. Мы регулярно проводим субботники и вместе ухаживаем за территорией», – рассказала она.

Концертную часть праздника представил Государственный ансамбль песни и танца «Агидель» имени Мусы Джалиля. Для гостей работали аттракционы, батуты, интерактивная программа у памятника Тукаю, художественная выставка и мастер-классы по рисованию и рукоделию.

Вечером у фонтана «Пара колец» продолжились игры, а у ресторана можно было угоститься ароматным чаем, наслаждаясь музыкой молодых исполнителей под гитару.

Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идея была предложена партией «Единая Россия». В течение пяти лет Татарстанское региональное отделение партии реализует ее на всей территории республики. Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы нет. На сегодняшний день благоустроено 5174 двора, охвачено около 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тыс. детей.

