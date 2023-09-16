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Районы Татарстана представили свою продукцию на ярмарке «Город мастеров» в Казани
В агропромпарке «Казань» состоялась ярмарка-выставка «Город мастеров». Районы Татарстана, которые представляли колледжи, техникумы, школы и сельхозпредприятия, предложили казанцам продукцию по доступным ценам, сообщает Минобрнауки РТ.
Горожане могли приобрести здесь выпечку, изделия из дерева, изделия декоративно-прикладного творчества, консервированную и овощную продукцию, мед, молоко, швейные изделия и многое другое. К помощи в покупках казанцам будут помогать волонтерские группы.
Помимо этого, на площадке развернулась выставка поделок юных зодчих, кузнецов, столяров и других профессионалов, а также организована культурная программа с выступлениями творческих коллективов из районов Татарстана.
Выставка-ярмарка организована Минобрнауки РТ при поддержке Минсельхозпрода, агропромпарка «Казань» и НКО «Совет директоров образовательных учреждений среднего профессионального образования РТ».
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