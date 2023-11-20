Районы Татарстана потратят 281 млн рублей на организацию питания в школах и детсадах

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Четыре района Татарстана — Верхнеуслонский, Нурлатский, Бугульминский и Агрызкий — потратят более 281 млн рублей на организацию питания в школах и детсадах в 2024 году. Соответствующие тендеры опубликованы на портале госзакупок.

Самую большую сумму на питание в образовательных учреждениях выделяет Бугульминский район — свыше 227 млн рублей. Сюда входят затраты на обеспечение питанием воспитанников 45 детских садов района, учащихся лицея-интерната и 33 школ.

Питание учеников школ с 1-го по 11-й класс в 14 школах Верхнеуслонского района обойдется в 10,1 млн рублей. Контракт заключается на первое полугодие 2024 года. В список включено 180 наименований различной продукции: несколько видов хлеба, выпечка, каши, овощи и фрукты, рыба, мясная и молочная продукция, консервы, напитки и др.

Агрызский район направит 35,2 млн рублей питание воспитанников детсадов №4 (около 3,4 млн), 5 (порядка 5,2 млн), 8 (7,4 млн), 9 (почти 9,1 млн). Так, к примеру, в детском саду №5 с десятью с половиной часами пребывания детям полагаются завтрак, второй завтрак, обед и полдник. Исполнителю предстоит предоставлять питание для воспитанников дошкольных групп от 1 до 3 лет, 3 до 7 лет, а также одноразовое — для сотрудников.

Еще 18 млн рублей на питание детей направит Нурлатский район. Средства пойдут на питание учеников школ с 9 января по 31 мая 2024 года. Из оказавшихся в списке – средняя общеобразовательная школа №1 Нурлата, расположенная по ул.Гиматдинова. В ней горячее питание учеников за неполные пять месяцев обойдется в более 2,4 млн рублей. Школьникам здесь предложат 12-дневное цикличное меню.

Напомним, что с 2020 года по поручению Президента России Владимира Путина российские школьники 1–4-х классов обеспечены бесплатным горячим питанием.