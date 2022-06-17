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Ру Тат
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Здоровье
17 июня 2022  18:12
Эвелина Киселёва

Районным больницам Татарстана подарили 17 автомобилей с медицинским модулем

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Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин в преддверии Дня медицинского работника вручил районным больницам автомобили для оказания первичной медико-санитарной помощи.

«Мы имеем возможность выразить свою признательность сотрудникам системы здравоохранения нашей республики. К этому празднику подготовлены слова благодарности. Но и очень нужны автомобили, чтобы оказывать помощь как можно скорее», – отметил Фарид Мухаметшин. 

От имени Президента РТ Рустама Минниханова и первого Президента республики Минтимера Шаймиева он передал слова признательности медикам за их работу, за спасение и сохранение жизни татарстанцев. 

17 автомобилей «Лада Ларгус» уедут в Агрызскую, Дрожжановскую, Кукморскую, Пестречинскую, Спасскую, Тюлячинскую, Черемшанскую, Чистопольскую, Уруссинскую ЦРБ, а также в Альметьевскую и Нижнекамскую детские городские больницы с перинатальными центрами.

Символический ключ принял Министр здравоохранения республики Марат Садыков.

Средства на покупку автомобилей были выделены по программе модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение».

 

#минздрав рт
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