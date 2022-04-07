Районная администрация объяснила причины обрезки деревьев в «соловьиной роще» в Казани

Жительница Казани пожаловалась в мессенджере на спил деревьев в Советском районе Казани по улице Заря. Как уточнили в районной администрации, возле детской площадки были обрезаны американские клены, представлявшие угрозу здоровью детей.

«У нас на Заре, напротив домов 24, 26–30, идет спиливание деревьев. Я вчера звонила в администрацию Советского района, мне объяснили, что так задумано, деревья были плохие, аварийные, а ведь спиливают 90% деревьев, а плохих было от силы 10. Это биоценоз, зеленый пояс, который идет от Дербышек до парка Горького», — написала жительница Казани.

Она назвала данный участок «соловьиной рощей» и отметила, что из-за спила деревьев «птицы лишаются среды обитания».

Как сообщили «Татар-информу» в администрации района, в текущем году в этой части города было спилено много аварийных кленов.

«Если работы были выполнены по акту, где прописано, что дерево аварийное и подлежит сносу, то никакой компенсационной посадки не будет», — сказала специалист администрации Советского района Казани Ольга Останина.

Спикер отметила, что обрезка проводилась по улицам Заря, Попова, 8 Марта, Халезова и Липатова.

«В этом году мы много деревьев обрезали, обрезаны клены и тополя, работа выполнена профессионально и качественно. Проведена омолаживающая, интенсивная обрезка», — добавила представитель районной администрации.

Останина пояснила, что компенсационное озеленение проводится в случае, если дерево было неаварийным и оказалось спилено при строительных или земляных работах. К примеру, при ремонте водопроводной трассы.

«По улице Заря были снесены только аварийные деревья, выполнена омолаживающая обрезка тополей и кленов. Все выполнено в соответствии с актом обследования после комиссионного осмотра деревьев. Обрезка выполнена вдоль дороги и вокруг детской площадки, где была угроза падения старых ветвей на чью-либо голову или машину. Если будет где-то возможность посадить деревья, то в рамках компенсационного восстановления это будет сделано. Это, скорее всего, будут тополя», — подчеркнула собеседница «Татар-информа».

Заместитель главного архитектора города и начальник отдела разработки градо-экологического каркаса Института развития городов мэрии Казани Дарья Толовенкова отметила, что обрезка американского клена выполнена согласно ГОСТам и СНиПам.

При этом эксперт уточнила, что в настоящее время существуют проблемы с ГОСТами и правилами благоустройства. Федеральные нормативы нужно переписывать, уверена Толовенкова. Дело в том, что американский клен по федеральному законодательству является полноценным деревом, а его нужно признать инвазивным, объяснила она свою позицию.