Районам Татарстана рекомендовали проводить арт-сессии во дворах по примеру Заинска

Всероссийский фестиваль граффити, прошедший в 2021 году в Заинске, подарил городу арт-объекты во дворах домов, благоустроенных по программе «Наш двор». Этот опыт рекомендовала перенять другим районам Татарстана заместитель директора фонда «Институт развития городов РТ» и координатор президентской программы «Наш двор» Венера Камалова на сегодняшнем брифинге в Казани.

«В этом году в Заинске прошел Всероссийский фестиваль граффити. Художники из Красноярска, Питера и Москвы вместе с жителями создали несколько активностей. Сначала они разукрасили старую горку, а потом сделали большие муралы, которые связаны с опытом самих жителей. В частности, был выполнен заинский самовар с ручками. Фестиваль длился три дня и получил положительные отклики в соцсетях. Думаю, что муниципалитетам, районам эту практику необходимо поддерживать, тиражировать», — заметила она.

Реализация масштабной программы благоустройства дворовых территорий «Наш двор» началась в Татарстане в 2020 году по инициативе Президента РТ Рустама Минниханова. В рамках программы планируется привести в порядок дворы многоквартирных домов.

Силами республиканского БТИ обследовано более 9,6 тыс. дворовых территорий. Выявлено, что 6923 из них требуют комплексного ремонта. В 2021 по программе благоустроено 1078 дворов на 8 млрд рублей. В следующем году количество дворов, вошедших в программу, будет не меньшим.