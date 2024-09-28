Райнур Хасанов: «Я в Казани с 2013 года – вижу, что стало модно общаться на татарском»

Райнур Хасанов: «Когда организаторы курсов узнали, что я IT-специалист, то предложили сделать онлайн-платформу «Ачык Университет»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Те, кто стоял у истоков форума, приходят к нам в качестве гостей»

– Райнур, сколько лет вы участвуете в работе форума татарской молодежи?

– О форуме я узнал в 2015 году, тогда же начал участвовать в его мероприятиях. В конце 2018 года стал волонтером проекта Jadid Fest.

Когда в начале 2019-го форум объявил набор на офлайн-курсы в рамках проекта «Ачык Университет» («Открытый Университет»), я тоже подал заявку. Там я познакомился с создателем проекта Айратом Файзрахмановым и таким образом подключился к этому движению.

– В каких проектах форума вы участвовали?

– Когда организаторы курсов узнали, что я IT-специалист, то предложили сделать онлайн-платформу «Открытого Университета». Мне понравилось этим заниматься, и мы вместе с ребятами из университета сели и сделали макет будущего сайта. Летом 2019 года в Иннополисе прошло заседание совета форума. Потом в «Татмедиа» была пресс-конференция, и предложенный нами проект заработал.

– Сколько руководителей было до вас у форума?

– Пять, я шестой.

– Есть мнение, что форум успешно работает, потому что там регулярно меняются лидеры, то есть постоянно приходят новые люди. Согласны с этим?

– В ВФТМ предыдущее поколение активистов полностью вводит новых людей в курс дела, передает свой опыт. Сейчас активисты, работающие со мной, – уже шестое поколение, которое проводит акцию «Мин татарча сөйләшәм», один из главных проектов организации. Те, кто стоял у истоков, приходят к нам просто в качестве гостей, при необходимости дают советы.

– А вы себе на смену кого-нибудь готовите?

– Среди наших активистов есть студенты первого, второго курсов. Конечно, я приглядываюсь к ним и потихоньку начну готовить.

«О форуме татарской молодежи я узнал в 2015 году, тогда же начал участвовать в его мероприятиях» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сейчас моя зарплата в несколько раз меньше, чем в IT-сфере»

– У форума, кроме вас, есть постоянные сотрудники? Сколько их?

– Мы работаем как подразделение Всемирного конгресса татар. Тех, кто работает «на ставке», пять человек. Кроме того, в Казани у нас большая команда – около 60 человек, это активисты, которые реализуют наши основные проекты.

Деятельность форума не ограничивается Казанью и Татарстаном, она объединяет примерно 114 организаций – около 70 из них в России, остальные – за рубежом. В Екатеринбурге, Москве татарская молодежь работает активно, еженедельно проводят мероприятия, привлекают в них много участников.

– Если не секрет, какая зарплата у тех, кто работает «на ставке»?

– Могу сказать только, что зарплата не очень большая. Поскольку я из IT-сферы, могу сравнить: моя нынешняя зарплата в несколько раз меньше.

– Молодым не так легко проложить себе дорогу на руководящие должности, их не слишком-то пускают к ним. А в форуме, несмотря на молодой возраст, вам дали такую возможность. С чем это связано?

– Мы молодежная организация, поэтому здесь, наоборот, дают дорогу молодежи. Сам татарский конгресс тоже за то, чтобы к этой деятельности привлекалось как можно больше молодых активистов. Я никогда не чувствовал какого-то негативного отношения к себе. Если заглянем в историю, Габдулла Тукай в этом возрасте был сильным лидером, говоря современным языком, создавал свои проекты. Мне кажется, что именно поколение моего возраста должно вести политические проекты.

– Каковы главные цели проекта «Открытый Университет»?

– Уже много лет существует идея создания Национального университета – высшего учебного заведения, где преподавание ведется на татарском языке и которое готовит специалистов для разных сфер развития татарской нации. Однако эта идея так и не была реализована. В 2017 году группа молодых единомышленников решила создавать видеоуроки на татарском языке, охватывающие различные темы и сферы науки: IT, физика, история, язык и другие. Мы считаем, что эти курсы в будущем станут основой Национального университета.

– Насколько активно люди пользуются этим проектом?

– На данный момент им воспользовались более 7 тысяч человек. Из них 4 тысячи прошли курсы и получили дипломы. На онлайн-курсы записались 300 человек, 60 человек прошли их до конца. Мне кажется, это очень хороший результат.

В этом году, если не ошибаюсь, мы готовим более десяти курсов. Думаю, в течение ближайших трех месяцев они уже будут доступны. Недавно у нас вышел интересный курс по психологии. Примерно 400 наших видео выложены в Ютьюб, но из-за ограничений мы переносим их на другую платформу.

– Вы говорили, что хотите создать сайт знакомств. Он будет создан?

– Это будет приложение. Оно у нас готово, сейчас мы загружаем его в Google Play и Apple Store. Но в связи с политической ситуацией возникают разные сложности. Несмотря на это, постараюсь выпустить его до конца года.

– Недавно татарская общественность возмутилась тем, что новая стела «Казань» на въезде в город на Оренбургском тракте сделана только на русском языке. Форум направил письмо в мэрию о нарушении закона о двуязычии в республике. Вы получили ответ?

– Насколько я знаю, еще нет.

– Молодежный форум всегда оперативно реагировал на общественно значимые события, делал политические заявления. Есть ощущение, что в последнее время это делается не так активно. Так ли это и с чем это может быть связано?

– Сейчас мы больше внимания уделяем различным проектам, связанным с новыми технологиями. Но свое мнение по важным вопросам, конечно, высказываем. Возможно, за последний год этого стало меньше, я согласен.

«На данный момент проектом «Открытый Университет» воспользовались более 7 тысяч человек. Из них 4 тысячи прошли курсы и получили дипломы» Фото: tatar-congress.org

«ChatGPT пишет на татарском хорошо, но устная речь требует доработки»

– Сейчас во всем мире бурно развиваются технологии искусственного интеллекта. Мы, татары, какое место занимаем в этой сфере?

– Сложно сказать. Если смотреть внутри России, то мы одни из первых. Башкиры тоже ведут активную работу в этой сфере. Когда говорят об искусственном интеллекте, в первую очередь имеется в виду сервис ChatGPT. Если взять его последние версии, на татарском он пишет хорошо, но устная речь, которую он воспроизводит, требует доработки. Пока он говорит с акцентом татар Финляндии.

Недавно мы с ребятами протестировали этот сервис таким образом, что попросили его написать сценарий анимированного видеоролика. Героев, идею придумали сами, а саму историю написал ИИ. Хотя татарский у сервиса не самый совершенный, он на 90 процентов работает хорошо.

– В каких сферах татары могли бы использовать искусственный интеллект?

– Мы с вами сейчас беседуем, вы записываете на диктофон, потом вам придется это еще раз прослушать и перевести в формат текста. Тут очень помог бы такой навык ИИ, как расшифровка аудиозаписей на татарском языке. А если бы он сумел из этого текста сделать готовую статью, было бы еще лучше.

Еще можно было бы поручить искусственному интеллекту переозвучивать на татарском видеоролики на других языках. Например, в прошлом году послание Рустама Минниханова Госсовету Татарстана зазвучало на испанском, английском, хинди – при помощи искусственного интеллекта Раис Татарстана «заговорил» на этих языках. Но, к сожалению, сервис не делает то же для татарского языка. Мы создали при форуме группу «Нейро Татары», собираем тексты из разных источников, создаем базу. Активисты, волонтеры занимаются этим в свободное время. Сейчас у нас 300 миллионов слов, нам надо 700 миллионов. Также планируем создавать другие продукты на основе искусственного интеллекта.

– Форум получает финансовую помощь?

– Наши основные проекты «Мин татарча сөйләшәм», «Печән базары», «Татарча диктант», конечно, финансируются. Но в последние два года для проведения «Мин татарча сөйләшәм» и «Печән базары» не хватает денег, есть трудности с этим.

– Каким вы видите будущее татарского языка?

– Хороший вопрос. Я искренне верю, что наш язык будет процветать. Если мы его оцифруем, он никуда не уйдет. Насколько широко будет применяться татарский язык в жизни, будет ли на нем говорить большое количество людей – не могу прогнозировать. Я в Казани с 2013 года и вижу, что сейчас общаться на татарском, создавать бренды на этом языке стало модно. Если бы я не считал, что у татарского языка светлое будущее, то не занимался бы этой деятельностью.

«Если бы я не считал, что у татарского языка светлое будущее, то не занимался бы этой деятельностью» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«После меня в Казань переехали и мои родители, сейчас наша семья живет здесь»

– Вы хотели бы стать депутатом?

– На данный момент – нет.

– Когда стали депутатом молодежного парламента, это открыло вам какие-то возможности?

– Все-таки членство в молодежном парламенте при Госсовете РТ – не совсем депутатство. Там мы получаем возможность доносить мнение молодежи до депутатов Госсовета и знакомиться с новыми людьми.

– Вопрос, который волнует наших молодых читательниц: у вас есть девушка?

– Да, есть.

– Почему вы переехали из Башкортостана в Казань?

– Да, в 2013 году я переехал в Казань, учился в татарской гимназии, после 6-го класса перешел в лицей-интернат для мальчиков на улице Шамиля Усманова. Я переехал, чтобы учиться в этом интернате.

Потом в Казань переехали мои родители, сейчас наша семья живет здесь. Для нас Татарстан – наша историческая родина, и со стороны отца, и со стороны матери.

– Скучаете по Башкортостану? Бываете там?

– Конечно, скучаем по родному краю. Стараемся раз в год всей семьей поехать в Башкортостан. Наши родственники живут в разных районах республики, поэтому получается такое мини-путешествие.

– Вы читаете татарскую прессу?

– Иногда. Захожу в «Интертат», «Татар-информ». Новости обычно смотрю в телеграм-каналах.

– Как считаете, чего не хватает татарским СМИ?

– Сложный вопрос. Я все-таки не специалист в этой области, ответить не смогу.