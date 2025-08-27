Райнур Хасанов: Как выросший в городе признаю важность национальных мероприятий

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На пленарном заседании IX Всемирного форума татарской молодежи руководитель организации Райнур Хасанов отчитался о проделанной с декабря 2023 года по август 2025 года работе.

Он напомнил, что Всемирный форум татарской молодежи на протяжении 21 года ведет свою деятельность под эгидой Всемирного конгресса татар. «Наша цель – объединить молодых татар, развивать наш язык, культуру в современном, новом формате и представить, продвигать не только среди молодежи, но и всего нашего народа. Для достижения этих целей ежегодно создаются десятки проектов», – сказал он.

Один из значимых проектов – «Мин татарча сөйләшәм!», который проводится с 2006 года. В 2024 году 26 апреля на гала-концерте акции в Казанском Кремле побывали более 15 тыс. человек.

«В этом году проекту исполнилось 20 лет, в связи с этим мы его проводили еще более масштабно. Проходили мероприятия в новом здании театра Камала, а на площади перед театром пятичасовой гала-концерт привлек около 25 тыс. зрителей», – привел цифры руководитель форума.

Он также отметил, что каждый год проводятся фестивали JadidFest, «ДәртФест» и «Печән базары», которые также направлены на популяризацию современной татарской культуры. Эти фестивали в среднем собирают до 94 тыс. человек, пояснил он.

Фестиваль городской татарской культуры и дизайна «Печән базары» включает разные площадки: дизайн-маркет, дискуссионные площадки, показ мод, фотозону, фуд-зону, концерты, кинопоказы, детскую зону, выставки, мастер-классы и другие. В прошлом году 24 августа «Печән базары» собрал около 40 тыс. человек.

«Молодежь стремится в город, я сам, поскольку вырос в городе, признаю важность таких мероприятий и знаю, что молодежи, думающей как я, много. Этот фестиваль – место, богатое на идеи, создающее атмосферу самобытности. В этом году 26 апреля в качестве эксперимента внутри здания провели весенний фестиваль «Язгы Печән базары», в течение дня на нем побывали 25 тыс. человек. А основной фестиваль проходит 26–29 августа: за свою 12-летнюю историю впервые он будет идти четыре дня. Люди этого просили, а мы, изыскав нужные ресурсы, реализуем это», – рассказал Райнур Хасанов.

Руководитель форума напомнил, что впервые «Печән базары» был организован в 2013 году, причем тогда в дизайн-маркете участвовали всего 13 дизайнеров, работающих в национальном стиле. «Сейчас мы заявки начинаем принимать за месяц до фестиваля и получаем более 500 заявок. Выбираем только 100 из них и приглашаем на фестиваль. Именно с помощью «Печән базары» за последние одиннадцать лет появились новые современные бренды, многие уже превратились в серьезный бизнес. Значит, «Печән базары» – это проект не только по развитию национальной, самобытной среды, но и малого и среднего бизнеса», – заметил Райнур Хасанов.

За поддержку в реализации этого проекта он поблагодарил Министерство культуры Татарстана.

Гульнар Гарифуллина