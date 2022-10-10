Райна Сабирова выпустила песню, посвященную батальонам «Тимер» и «Алга»

Студентка Елабужского колледжа культуры и искусства, обладательница стипендии Президента РТ в 2019 году Райна Сабирова записала песню, посвятив ее батальонам «Алга» и «Тимер».

«Сегодня один из важных дней в моей жизни. Премьера песни, которая посвящена батальонам “Алга” и “Тимер”. К этой цели я шла целый месяц», – пишет девушка в социальной сети «ВКонтакте» в посте, которым сопроводила ролик с новой песней.

Она также рассказала, что на создание песни ее вдохновил отец.

«Инициатором создания этой песни является мой папа – Сабиров Альфред, моя поддержка, опора, частичка моей души, моё всё. Если бы не он, я бы не решилась на такой серьезный шаг. «Кызым, ты сможешь создать эту песню, даже если я далеко. Для нас эта песня будет гимном», – поддержал он меня. После таких слов, я решила, что надо действовать», – написала Райна Сабирова.

Также она поблагодарила своих преподавателей в колледже и музыкантов, принявших участие в подготовке композиции. Премьера песни приурочена ко дню рождения отца девушки.



