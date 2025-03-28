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На главную ТИ-Спорт 28 марта 2025 16:17

Райли Барбер покидает «Нефтехимик» по истечении контракта

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Райли Барбер покидает «Нефтехимик» по истечении контракта
Фото: пресс-служба ХК "Нефтехимик"

Контракт американского форварда Райли Барбера и «Нефтехимика» подходит к концу. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба. При этом сообщается, что клуб и игрок обсуждают условия нового контракта.

«В соответствии с его условиями, хоккеист вправе покинуть расположение клуба в течении 7 дней после последней официальной игры текущего сезона.
Мы благодарим Райли Барбера за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в официальном объявлении «Нефтехимика».

Напомним, Барбер присоединился к нижнекамцам в середине регулярного сезона. За это время нападающий провел 45 матчей за «волков» в которых набрал 30 (16+14) очков.

#ХК Нефтехимик
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