Райли Барбер покидает «Нефтехимик» по истечении контракта

Фото: пресс-служба ХК "Нефтехимик"

Контракт американского форварда Райли Барбера и «Нефтехимика» подходит к концу. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба. При этом сообщается, что клуб и игрок обсуждают условия нового контракта.

«В соответствии с его условиями, хоккеист вправе покинуть расположение клуба в течении 7 дней после последней официальной игры текущего сезона.

Мы благодарим Райли Барбера за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в официальном объявлении «Нефтехимика».

Напомним, Барбер присоединился к нижнекамцам в середине регулярного сезона. За это время нападающий провел 45 матчей за «волков» в которых набрал 30 (16+14) очков.