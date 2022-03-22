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Спорт
22 марта 2022  13:11
Дамир Садриев

Раиль Якупов ушел с поста менеджера по селекции фарм-клуба «Ак Барса»

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Менеджер по селекции альметьевского «Нефтяника» Раиль Якупов покинул свой пост. Об этом сообщает Metaratings.

Ранее хоккейный клуб из Альметьевска «Нефтяник» завершил свое выступление в розыгрыше Кубка Петрова, проиграв в шести матчах (2:4) «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга.

Помимо Якупова «Нефтяник» расстался также с тренерским штабом клуба во главе с Ильнуром Гизатуллиным.

По итогам регулярного чемпионата ВХЛ, фарм-клуб казанского «Ак Барса» занял 15-е место.

#ХК Ак барс #ХК нефтяник #хоккей
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