«Раифская свеча» зажглась золотом: на колокольню Раифы подняли обновленный купол

На колокольню на входе в Раифский Богородицкий мужской монастырь торжественно подняли купол, который несколько месяцев находился на реставрации.

«Первый купол был смонтирован в 1992 году — это время начала реставрации монастыря и экономического кризиса в стране. Купол был не очень качественным и сделан из пожертвованных материалов, он прослужил 30 лет верой и правдой, обветшал. И вот, с помощью добрых людей мы приступили к реставрации купола, и сегодня новый купол с крестом будет водружен. Это знаковое событие для монастыря, так как колокольню называют "Раифской свечой". Золотой блеск купола над колокольней будет встречать всех гостей и туристов, приезжающих в монастырь», — рассказал наместник монастыря игумен Гавриил.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Купол поменяли почти полностью — как внутри, так и снаружи. Если раньше он был темного цвета, теперь же он покрыт нитридом титана — аналог позолоты, только более прочный и износостойкий.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Маргарита Петрова стала свидетельницей такого значимого события случайно: приехала в Казань вместе с экскурсионной группой, и именно сегодня они решили поехать в Раифский монастырь.

«Приехали из Питера, а тут такое событие. Даже наша экскурсия задерживается по этому поводу. Наш экскурсовод сказал, что мы должны это увидеть. С Божьей помощью сюда попали», — отметила она в беседе с «Татар-информом».

Игумен Гавриил освятил купол колокольни, на чине освящения присутствовали несколько десятков верующих. Вместе с певчими верующие произносили молитвы и с радостью наблюдали за процессом поднятия. Святой водой окропили не только купол, но и людей, что стояли рядом.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев подчеркнул, что Раифская обитель — это православная жемчужина России. В прошлом году монастырь посетили более 750 тысяч туристов.

Колокольня — самое высокое сооружение монастыря, ее общая высота составляет 60 метров.

Поднятие купола началось под колокольный звон, все верующие подняли головы вверх, старались запечатлеть момент на камеры своих телефонов. Лишь когда купол был уже над самой вершиной, колокола прекратили свой звон. Стыковка происходила в полной тишине, многочисленные гости затаили дыхание. Спустя несколько минут колокольню уже начал украшать обновленный золотой купол.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Наместник монастыря вместе с главой района возложили цветы к надгробию Михаила Атлашкина, на благотворительные пожертвования которого в дореволюционное время и строилась колокольня Архистратига Божия Михаила.