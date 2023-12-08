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Раифская школа присоединилась к всероссийскому проекту «Парта героя»
Раифское сельское поселение стало первым в Зеленодольском районе Татарстана, присоединившимся к всероссийскому образовательному проекту «Парта героя». Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе муниципального образования.
«Парта героя посвящена нашему земляку — выпускнику Раифской средней школы Дмитрию Софронову, погибшему в ходе выполнения специальной военной операции. Парта будет использваться не как музейный экспонат, за ней будут сидеть и учиться ребята», — отметили в администрации.
На торжественной церемонии присутствовали мать Дмитрия Софронова Наталья Николаевна, заместитель руководителя исполкома района Раиса Афанасьева, глава Раифского сельского поселения Илсур Нуриев, педагоги-ветераны и школьники.
«Для нас было очень важно принять участие в этом проекте. Мы должны беречь и хранить память о героях нашей страны, это наш долг. Особенно важно учить этому подрастающее поколение», — заявил Илсур Нуриев.
«Парта Героя» — это всероссийский образовательный проект, который реализуется в школах по всей стране. Школа, колледж, техникум — каждое учреждение имеет свою историю и хранит память о тех, кто здесь когда-то учился, а потом стал героем страны. По мнению инициаторов проекта «Парта героя», в его рамках дети совместно со взрослыми должны заниматься исследовательской деятельностью, узнавать, что герои присутствуют среди обычных людей, изучать историю и становиться истинными патриотами.
Президент РФ Владимир Путин во время обращения в честь Дня героев Отечества выразил уверенность, что героизм этих поистине великих граждан Отечества, их доблесть и мужество отражают волю и характер народа.
«Этот характер во все времена и эпохи помогал и помогает выстоять в самых трудных испытаниях, укрепить независимость нашего государства, с честью противостоять любому, кто пытался посягнуть на нашу землю», — сказал российский лидер.
Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.
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