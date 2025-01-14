Раиф Вафин: «Видно, что сборная Республики Татарстан реально доминирует»

Сегодня в ИА «Татар-информ» состоялась пресс-конференция, посвященная V этапу Кубка России по лыжным гонкам. В мероприятии приняли участие начальник отдела спорта высших достижений Минспорта РТ Раиф Вафин, управляющий делами Федерации лыжных гонок Татарстана Денис Блохин, а также капитан женской команды республики Лидия Горбунова.

Блохин отметил, что сборная Татарстана ставит перед собой задачу одержать победу на турнире.

«Казань во второй раз принимает этот старт, пятый этап Кубка России. В этом году Казань, помимо пятого этапа, также принимает три группы старта. И впервые в истории Казань принимает чемпионат страны. Мы также готовимся к этому старту. И для нас пятый этап – это чемпионат федерального округа, это тестовое соревнование, в том числе как подготовка к основному старту чемпионата России, чемпионата страны. Хочу добавить, что по итогам четырех этапов Татарстан является лидером общего зачета Кубка страны, как вы знаете, наверное. И наша задача сохранить эти позиции, в том числе и на домашнем этапе, чтобы одержать победу», – рассказал Блохин.

Горбунова поблагодарила Казань за хорошую организацию турнира.

«Конечно, я рада присутствовать в Казани и хочу выразить большую благодарность президенту Федерации лыжных гонок Татарстана (Ильшату Фардиеву прим. Т-и) и всем организаторам. В целом, все устраивает, каждый день ходят шаттлы до гостиницы и обратно, нас привозят в определенное время. В целом, все довольны, нет никаких нареканий», – поделилась Горбунова.

Местные тренировочные трассы она охарактеризовала положительно, назвав их тяжелыми.

«Конечно, подъемы хорошие, тяжелые (смеется). Но нам чем тяжелее, тем лучше. Поэтому я считаю, что на таких трассах побеждают сильнейшие», – сказала Лидия.

Блохин также сообщил, что лыжник Александр Большунов уже прибыл в Казань.

«Александр Большунов уже в Казани, он вчера прилетел, он заселился в „Балкыш“, и он также планирует участие в этом пятом этапе Кубка России. Вот такая информация», – поделился Блохин.

Вафин отметил, что доволен выступлениями сборной Республики Татарстан, а про Большунова сказал, что в будущем он наберет форму.

«По итогам четырех этапов у нас Сергей Ардашев, наш спортсмен, занимает лидирующую позицию. На втором месте у нас Горбунов Иван, на третьем месте Савелий Коростелев. Большунов идет на пятом месте. Но в принципе, вы же понимаете, что спортсмен элитный, хорошо подготовленный, с характером. Поэтому я думаю, что он восстановится, будет в хорошей форме. И еще до Чемпионата России есть время. Он подготовится и достойно выступит», – сказал Вафин.

Также он поделился, что сборная Татарстана доминирует на домашней арене.

«Сейчас по итогам четырех этапов Кубка России наша сборная занимает первое место. И Тюменская область отстает на, по-моему, 2620 очков. У нас 4685 очков. То есть разница хорошая. Уже видно, что сборная Республики реально доминирует. Даже в Кубке России», – сказал Вафин.

Напомним, пятый этап Кубка России по лыжам среди женщин и мужчин от 24 лет и старше состоится с 15 по 20 января в поселке «Мирный» (лыжно-биатлонный комплекс). Чемпионат России же пройдет с 28 февраля по 10 марта.