Рафис Хабибуллин поздравил с Днем образования гражданской обороны России

Начальник Главного управления МЧС России по РТ генерал-лейтенант внутренней службы Рафис Хабибуллин поздравил сотрудников и ветеранов с 90-летием со дня образования системы гражданской обороны России.

Хабибуллин отметил, что сегодня гражданская оборона республики обеспечивает безопасность населения при крупных ЧП и пожарах.

«Внимание, которое руководство республики, главы муниципальных образований городов и районов, руководители предприятий, учреждений и организаций уделяют поддержанию системы ГО в готовности к действиям, является залогом обеспечения безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени», – отметил глава ГУ МЧС России по РТ.

Рафис Хабибуллин отдельно поблагодарил ветеранов гражданской службы, которые посвятили свою жизнь обеспечению безопасности людей и территорий республики.

«Ваш богатый опыт, мудрость, благородные дела и поступки всегда являются для нас вдохновляющей силой», – особо подчеркнул Хабибуллин.

