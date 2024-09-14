Президент Федерации тхэквондо Татарстана Рафис Мусин переизбран членом исполкома Союза тхэквондо России. Решение единогласно принято на отчетно-выборной конференции федерального союза. Мероприятие состоялось в Олимпийском комитете РФ.

Открылась конференция отчетом президента Союза тхэквондо РФ Анатолия Терехова. Кроме того, участники наметили план работы на следующий олимпийский цикл.

По итогам конференции Терехов был переизбран главой союза, а в исполком организации от Приволжского федерального округа вновь вошел президент Федерации тхэквондо РТ Рафис Мусин, от Пермского края была избрана Елена Белебезьева.

Фото: пресс-служба Федерации тхэквондо Татарстана

«На самом деле работы по развитию тхэквондо ВТФ в регионах ещё очень много. Буду и в дальнейшем стараться открывать новые отделения тхэквондо в районах Татарстана и субъектах Приволжского федеральном округа», — ответил на вопрос журналиста «Татар-информа» о дальнейших планах Рафис Мусин.

В работе конференции приняли участие представители 77 регионов России.