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Рафис Мусин избран вице-президентом Союза тхэквондо России
Президент Федерации тхэквондо Татарстана Рафис Мусин переизбран вице- президентом Союза тхэквондо России. Решение было принято на заседании Союза тхэквондо России.
«Это большое доверие и оценка уже выполненной работы со стороны председателя Союза тхэквондо РФ Анатолия Терехова и членов исполкома. Работы по развитию тхэквондо ВТФ в регионах ещё очень и очень много. Это прежде всего открытие новых отделений в районах Татарстана и субъектах Приволжского федеральном округа», — ответил на вопрос журналиста «Татар-информа» о дальнейших планах Рафис Мусин.
Напомним, упомянутое заседание прошло в Нальчике в рамках Чемпионата России по тхэквондо ВТФ, среди мужчин и женщин, в котором принимают участие более 500 спортсменов из 44 регионов страны.
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