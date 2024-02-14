Рафис Бурганов: «Татарстан – очень спортивная республика, дилетантов здесь нет»

Рафис Бурганов: «Я думаю, что на Играх БРИКС будут достигнуты серьезные результаты»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Формат фиджитал-игр и Игр БРИКС предполагает нестандартный подход

Рафис Тимерханович, в следующем году в нашей стране запланировано огромное количество спортивных мероприятий, по нашим данным, более 12 тысяч. Казань в том числе становится очень важной точкой для их проведения. В феврале мы ожидаем «Игры будущего», в июне Игры стран БРИКС. В этих мероприятиях будут задействованы возможности инфраструктуры Поволжского университета. Можно об этом подробнее?

Мы уже привыкли, что с появлением площадок, которые были переданы Поволжскому университету физической культуры и спорта, количество мероприятий, проводимых на этих объектах, возросло. И мы уже привыкли к этим масштабным мероприятиям.

Формат фиджитал-игр и Игр БРИКС предполагает не совсем привычный, нестандартный подход. Наш университет является для этого универсальной площадкой, где возможно сделать любую конфигурацию. Что это значит? Каждый из этих спортивных объектов приспособлен под определенный вид спорта. В то же время оборудован по последнему слову техники. Это позволяет адаптировать объекты вуза к формату международных игр.

И не случайно наш университет задействован в «Играх будущего» и Играх БРИКС. Уже в конце февраля – начале марта пройдут «Игры будущего». В рамках мероприятия будет задействован жилой кластер, где разместятся более тысячи волонтеров, а также здание учебно-лабораторного корпуса.

«Наш университет является универсальной площадкой, где возможно сделать любую конфигурацию»

А по видам спорта будет задействована Академия тенниса, где уже не в первый раз будет проходить лазертаг. Мы эту территорию опробовали – специально под «Игры будущего» проводили мероприятия. Готовность есть, хотя ответственность за столь масштабное мероприятие никуда деться не может и быть спокойными, пока не пройдут игры, в полной мере нельзя.

Что касается Игр БРИКС, то формат еще подвижный – дорабатывается. Заявлены десятки видов спорта. Из объектов Поволжского университета будут задействованы Дворец водных видов спорта, Центр гимнастики, Центр по гребным видам спорта, Академия тенниса вместе с Дворцом бадминтона, учебно-спортивный комплекс «Буревестник».

Мы вместе с коллегами из других стран, старается сделать так, чтобы это для всех это было интересно. Мы уже сегодня понимаем, что количество стран-участниц Игр будет однозначно превышать количество стран – участников БРИКС, и мы открыты для этого. Наша страна неоднократно об этом заявляла.

В ожидании этих крупных мероприятий есть какие-то проблемные вопросы, которые еще предстоит решить?

Процедура подготовки к этим мероприятиям довольно стандартная. Сначала создается документ, по которому либо российское правительство, либо татарстанское определяет правила, количественные, качественные параметры. После этого создается оргкомитет, который рассматривает эти нюансы, далее составляется соответствующий план мероприятий, где стараемся учесть все эти тонкости, детали. Планы мероприятий на оба эти соревнования уже приняты, и мы все слажено работаем над их исполнением.

Кроме ваших какие еще объекты будут задействованы?

Под Игры БРИКС будет задействован Центральный стадион. И к этим соревнованиям на объекте будут проводиться ремонтные работы, его приведут в нормативное состояние, чему я очень рад.

Надо учитывать, что соревнования будет смотреть не один десяток миллионов людей. Поэтому всё должно быть на достойном уровне.

«Мы переняли очень большой шэньчженьский опыт. Мы не скрываем этого и очень благодарны нашим китайским коллегам» Фото: unifirst.ru

«Нам важно, чтобы китайцы научили нас премудростям спортивной медицины»

Поволжский университет традиционно активен в международном сотрудничестве. Расскажите о недавней поездке в Китай. Что планируется с китайскими партнерами?

Что касается международного сотрудничества в области студенческого спорта, это было во многом предопределено решением бюро ФИСУ – наш университет был выбран международным образовательным центром ФИСУ. Говоря о нашем сотрудничестве с Китаем, это тоже было предопределено с самого начала, поскольку мы – дитя Универсиады. Универсиаде 2013 года предшествовала Универсиада китайская. Мы переняли очень большой шэньчжэньский опыт. Мы не скрываем этого и очень благодарны нашим китайским коллегам.

Сегодня в Китае так же, как и в России, 14 спортивных вузов. Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин распределил китайские вузы за российскими, предварительно переговорив об этом с китайским коллегой. К примеру, Пекинский университет достался нашему центральному ГЦОЛИФКу, центральный вуз в Шанхае – университету Лесгафта, нам, чему мы очень рады – университет Чэнду, в котором проходила недавняя мировая Универсиада. Это очень хорошее спортивное учебное заведение. Они выпускают не только тренеров, но и врачей по семи специальностям, в том числе спортивным. И я считаю, что в этом плане нам очень повезло.

Почему?

В составе Поволжского университета есть научно-исследовательский институт, который располагает очень большой медико-санитарной частью.

«Мы сейчас стараемся очень глубоко разрабатывать медицинские, медико-биологические направления, генетику, наследственность, сон, питание, биомеханику»

Мы сейчас стараемся очень глубоко разрабатывать медицинские, медико-биологические направления, генетику, наследственность, сон, питание, биомеханику… Ищем, где же все-таки еще находятся резервы человеческого организма. И мы хотим, чтобы с нами работали коллеги, которые погружены в это глубоко.

К счастью, в университете Чэнду эти направления очень хорошо развиты, и мы нашли общий язык. Для них очень востребованы наши специалисты и наши площади по гимнастике, плаванию, хоккею, футболу и ряду других направлений. А нам очень важно, чтобы они нас научили премудростям спортивной медицины, как классической, так и китайской. Они готовы с нами работать. Три их клиники со стационарами используют все эти методы.

Безусловно, мы будем создавать совместные лаборатории. Такие лаборатории у нас уже есть с рядом российских и зарубежных вузов.

Вообще Татарстан – очень спортивная республика, дилетантов здесь нет, и надо постоянно быть, как сегодня говорят, в тренде. Поэтому мы будем перенимать весь лучший опыт. В этом плане имеем очень серьезную поддержку Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Он не только опытный хозяйственник, но и заслуженный мастер спорта России, спортивная тематика ему очень близка и понятна.

Мое мнение – нужно перенимать опыт тех, с кем мы раньше работали, где образовательная и тренировочная системы похожи на наши. Это Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Белоруссия, Сербия.

И наши коллеги, как российские, так и зарубежные, тоже хотят с нами работать.

«Нужно перенимать опыт тех, с кем мы раньше работали, где образовательная и тренировочная системы похожи на наши»

В 24-м году Россия должна принять российско-китайские молодежные зимние Игры, а в 25-м – летние. Насколько это важно для развития спорта и в целом для развития сотрудничества с этой страной? И будут ли в этих Играх участвовать студенты нашего университета?

Безусловно, будут. Это будут сборники молодежных команд двух стран – сильные спортсмены. Мероприятия будут проводиться на самом высоком уровне. Важно и нам, и китайской стороне перенять опыт в тех видах спорта, где мы сильны. Мы в этом заинтересованы. Пусть будут достойные спарринг-партнеры.

Мы прекрасно знаем, что когда китайцы ставят перед собой задачу, они ее очень серьезно и качественно выполняют, очень быстро добиваются результатов.

В советское время тренер был больше, чем мама и папа

В этом году ваш вуз отмечает свое 50-летие. С каким достижениями вы приходите к этой дате?

50 лет назад в Кировском районе Казани был открыт филиал Волгоградского института физкультуры. Первый набор составлял около двухсот студентов – так начал свой путь вуз, который стал готовить спортивных тренеров.

Параллельно с ним очень неплохо показывал себя физкультурный факультет Казанского пединститута, который готовил учителей физкультуры. Мы прекрасно помним, как они в то время между собой соревновались.

«Тренер в том числе стал тренером-педагогом по новому профстандарту. На наш взгляд, это очень правильно»

Но уже тогда надо было думать, как они должны взаимодействовать в дальнейшем. В советское время тренер был больше, чем мама и папа по авторитету и по времени, которое он проводил с ребенком. Учитель физкультуры то же самое, днем – урок, вечером — секция, различные соревнования, к которым он готовил. Тренеры были не везде. Скажем, на селе эти две специальности были педагогическими.

Со временем у нас начали развиваться Набережные Челны, КАМАЗ, и партия, и Правительство тогда сочли необходимым часть вузов перевести в Набережные Челны. Таким образом, наш чисто спортивный вуз ушел в автомобильную столицу.

Параллельно с этим укрупнился наш федеральный университет, пединститут вошел в его состав. В то же время в пединституте был закрыт физкультурный факультет. И мы открыли его в своем вузе. К сожалению, в силу несогласованности действий вузов мы понесли потери в кадрах.

После Универсиады 13-го года с передачей 300 тысяч кв. метров площадей произошло объединение в одном вузе и тренерской специальности, и педагогической специальности учителя физкультуры. Тренер, в том числе, стал тренером-педагогом по новому профстандарту. На наш взгляд, это очень правильно. Произошло объединение на новых площадях, добавились новые специальности.

Новейшая история де-факто идет с 2013 года, но вся основа, конечно, закладывалась в 1974 году. Да, это были не шикарные спортивные и образовательные помещения, но мы очень благодарны нашим ветеранам за то, что заложили мощный фундамент. А руководство республики не стало раскидывать эти объекты отдельно по подведомственным учреждениям, а сконцентрировало всё в одном месте. Это позволило, во-первых, использовать их всей стране. А во-вторых, на них можно проводить любые мультиспортивные, и не только, мероприятия.

«Новейшая история де-факто идет с 2013 года, но вся основа, конечно, закладывалась в 1974 году»

Каждый год проводится огромное количество отраслевых, ведомственных спартакиад. Их нельзя провести на какой-либо отдельной площадке. Нужна управляемая из одного центра большая территория, где можно было бы очень мобильно менять конфигурацию под любое мероприятие.

На свое 50-летие мы хотим видеть и наших ветеранов, и наших выпускников.

Весь год посвятим этой дате, проведем большое количество научно-практических конференций, спартакиад, различных спортивных мероприятий. Практически всё, что запланировано на текущий год, будет проходить под эгидой 50-летия нашего вуза.

На всех мероприятиях будем рассказывать об истории вуза, заниматься профориентационной работой.

«Сегодня количество студентов уже превысило четыре тысячи»

«Мы не гонимся за увеличением количества мест»

Сколько сегодня студентов обучается в университете?

Сегодня количество студентов уже превысило четыре тысячи. Мы набираем уже не 200, а 1200 студентов в год. Мы не гонимся за увеличением количества мест, стараемся работать на качество.

Спасибо всем, кто нас поддерживает. Создаются отличные условия, ведь всё новое должно быть, прежде всего, в вузе, где готовят специалистов.

В области туризма завершили строительство большого центра развития кадрового потенциала туристской отрасли. Центр переподготовки оборудован новейшими технологиями и ждет своего открытия.

Коллеги из Башкортостана, Самарской области, Татарстана прошли шесть модулей. Буквально несколько дней назад дан старт обучению второго потока слушателей. В Казань приехали команды из Калужской, Курской областей и Республики Дагестан.

В качестве экспертов мы приглашаем специалистов из Москвы, из Санкт-Петербурга – тех, кто сегодня находится в топ-10 по стране.

«В области туризма завершили строительство большого центра развития кадрового потенциала туристской отрасли»

Какие планы на будущее?

Мы будем расширять количество направлений. Сегодня четыре тысячи студентов обучаются на 18 кафедрах. У нас 46 направлений подготовки. Мы расширили образовательную и возрастную линейку.

В 2023 году году открыла свои двери наша комплексная спортивная школа.

Мы в прошлом году набрали первых 125 детей – открыли колледж при университете. Будем готовить кадры для бакалавриата, а в дальнейшем для магистратуры и аспирантуры.

Университет, являясь частью системы подготовки кадров, как на федеральном, так и на региональном уровне, последовательно выстроил систему непрерывного обучения.

«В 2023 году году открыла свои двери наша комплексная спортивная школа»

Сейчас наша система включает все уровни образования: комплексная спортивная школа, колледж, бакалавриат, магистратура, аспирантура.

У нас 41 спортивная команда, и мы не ставим задачу быть первыми везде, хотя есть и команды с серьезными результатами. Три команды университетские в высшей лиге, остальные – в студенческих лигах.

Всё красивое в спорте очень быстро начинает перениматься молодежью

Президент России Владимир Путин поддержал идею возобновления спортивных парадов на Красной площади. Возможно ли такое провести в Казани?

У нас такие спортивные парады проводились на площади Свободы. Посмотрите кадры кинохроники. Было очень красивое зрелище. К сожалению, многое подзабылось.

Что касается возобновления парадов на Красной площади, я считаю, что они стали бы не только зрелищным событием, но и имели бы серьезный профориентационный эффект для огромного количества мальчишек и девчонок. Поверьте мне, всё красивое в спорте очень быстро начинает перениматься молодежью.

«У нас 41 спортивная команда, и мы не ставим задачу быть первыми везде, хотя есть и команды с серьезными результатами»

«Мы всем миром обкрадываем самих себя в плане зрелищности и результата»

Политика, к сожалению, сильно вмешивается в спортивную жизнь. Западные спортивные функционеры пытаются называть Игры дружбы, которые должны пройти в Москве и Екатеринбурге в 24-м году, нелегитимными. Потенциальных участников запугивают санкциями, а WADA заявляет, что Россия не может организовывать такие игры из-за несоответствия их стандартам. Что с этим делать, как на это реагировать, и почему все это происходит, на ваш взгляд?

Политикой пусть занимаются политики. Наши коллеги из разных стран признают, что все спортсмены страдают от этих санкций. Но многие страны не могут высказать свое мнение по тому или иному поводу, потому что это опять-таки является политикой.

Я не хотел бы заходить в политическую часть этого вопроса, но поверьте, не может быть чемпиона мира по художественной гимнастике без участия российских спортсменов. Никогда этот человек не сможет назвать себя настоящим чемпионом.

И таких видов спорта много, таких, которые культивируются у нас. Например, хоккей. Даже большой теннис, который раньше был не совсем «нашим видом». Сегодня команда Российской Федерации выигрывает один турнир за другим.

Как можно проводить игры без российских волейболистов? Наш «Зенит» – один из самых титулованных клубов мира. Как могут называть себя чемпионами итальянцы или бразильцы, если в Казани есть клуб, который их неоднократно обыгрывал, а сейчас вынужденно не принимает участие в соревнованиях.

Им и самим очень неуютно и некомфортно во всей этой ситуации.

Можно так говорить обо всех видах спорта. Когда соревнуешься с достойным, результат у всех становится лучше. Спортсмены с детства занимались, чтобы улучшить результаты своих предшественников.

Не надо доводить друг друга до каких-то альтернативных игр. Это не мы придумали, это нас доводят до того, что мы вынуждены защищаться и говорить, что спорт у нас есть.

Я думаю, что на Играх БРИКС будут достигнуты серьезные результаты. Соревноваться спортсмены будут на сертифицированных международными федерациями объектах. Будет видно, кто каких результатов достиг в Шанхае, Казани, Ташкенте или Колорадо. Лучший станет чемпионом.

Конечно, хотелось бы, чтобы это было в очной борьбе. Это совершенно другое чувство для самих спортсменов, для зрителей. Мы всем миром обкрадываем самих себя в плане зрелищности и результата. Мы вынуждены организовывать турниры для того, чтобы наши спортсмены не теряли форму, чтобы спортсмены тех стран, которые хотят с нами совместно тренироваться, соревноваться, имели бы такую возможность.