Рафис Бурганов об Олимпиаде в Пекине: «Нынешние Игры многие называют битвой ПЦР-тестов»

Ректор Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Рафис Бурганов прокомментировал для ИА «Татар-информ» стартующие завтра в Пекине Олимпийские игры.

«До старта зимней Олимпиады-2022 в Пекине остались считанные дни. Хотя с момента окончания летних токийских Игр и прошло всего полгода, мы уже успели соскучиться по олимпийской атмосфере.

Что касается ожидаемых результатов… Что-то предсказать здесь невозможно. Олимпийцы - как гоночные болиды «Формулы-1», их готовят к старту с намерением «выжать» максимум на дистанции, но перечеркнуть усилия может любая непредвиденная деталь. Все мы помним, как студентка Поволжского университета спорта Анна Чернышова, чемпионка Европы по каратэ, заболела COVID-19, буквально за считанные часы до начала соревнований. А нынешние Игры многие заранее называют битвой ПЦР-тестов.

В ближайшие две недели я, как всегда, буду болеть за всю российскую сборную, и особенно за тех, для кого Татарстан – место, где они родились и выросли, или же наша республика поспособствовала их спортивному росту. И, разумеется, за тех спортсменов, которые учились и учатся нашем вузе - Поволжском университет спорта и туризма. В Пекин отправились, в частности, наши выпускники – уроженец Татарстана хоккейный вратарь Тимур Билялов, лыжники Илья Семиков, представляющий Республику Коми, Лилия Васильева из Удмуртии и ее землячка, биатлонистка Ульяна Нигматуллина (Кайшев).

Надеюсь, что наша хоккейная сборная успешно защитит свой чемпионский титул, и что наши лыжники и биатлонисты сумеют подтвердить, что их последние успехи на этапах Кубка мира далеко не случайны. Всем нам желаю ярких и позитивных эмоций!», - заявил Бурганов.

Также ректор поделился своими эмоциями от грядущего просмотра Олимпиады по ТВ. «Сегодня спортивные состязания на телеэкране показывают так, что дух захватывает! Репортажи с многокилометровых биатлонных гонок с помощью сотен камер превращаются в остросюжетные фильмы. Схватки на крутых поворотах, финишные спурты, драмы на огневых рубежах. А какие интригующие сюжеты дарят нам мастера керлинга. Если они еще и сопровождаются классным комментарием. Снятые с самых выигрышных ракурсов выступления сноубордистов с многочисленными повторами – тоже удовольствие для тонких ценителей. И опять же не последнюю роль здесь играют технологии. В общем, присутствовать на Играх лично – это, конечно, незабываемое переживание. Но и те, кто проведут эти дни у экранов телевизоров не сильно пожалеют о том, что не смогли побывать в Пекине», - сказал Бурганов.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.