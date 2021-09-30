Рафис Бурганов: «Университет – это новый статус для тренеров и специалистов туротрасли»

Как пандемия повлияла на образовательный процесс, какие специальности в спортивных вузах востребованы и какие проблемы испытывает молодежь при трудоустройстве, рассказал и.о. ректора Поволжского государственного университета физкультуры, спорта и туризма Рафис Бурганов в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову.

Рафис Бурганов: «Мне удалось не уронить планку, заданную предшественником, и достичь новых результатов»

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Мы планируем всё, что развивается»

Рафис Тимерханович, 17 сентября исполнился год вашего пребывания на посту и.о. ректора Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Каких результатов удалось добиться за это время?

Мне удалось не уронить планку, заданную предшественником, и достичь новых результатов. Так, в вузе увеличилось количество доступных направлений подготовки. К 20 специальностям прибавилась еще одна – «Настольный теннис». Возросло число специалистов, которые успешно прошли курсы повышения квалификации на базе нашего университета. Мы значительно укрепили материально-техническую базу, провели необходимые ремонтные работы. Кроме того, выделили свыше 10 млн рублей на средства индивидуальной защиты, позволившие не допустить распространения коронавируса в вузе.

Что вы считаете главным достижением?

Мы получили статус университета. С одной стороны, это расширяет круг наших возможностей, а с другой – накладывает определенные обязательства. Теперь мы предъявляем более высокие требования к квалификации преподавателей, держим курс на развитие научных исследований и модернизацию образовательных программ.

К слову, в этом учебном году мы приняли на 200 студентов больше, чем в прошлом. Сегодня наша задача – создавать условия для того, чтобы каждый учащийся был успешным и ощущал постоянную поддержку педагогов и своих товарищей.

«Мы получили статус университета. С одной стороны, это расширяет круг наших возможностей, а с другой – накладывает определенные обязательства» Фото предоставлено Поволжским университетом физической культуры, спорта и туризма

Какой был конкурс на одно бюджетное место?

Самые популярные направления подготовки – это фитнес и туризм… По ряду специальностей конкурс доходил до 18 человек на место. Минимальный показатель, пожалуй, 1,5-2 человека на место. Сегодня растет рейтинг специальности «Адаптивная физическая культура». Современное общество неравнодушно к проблемам, с которыми сталкиваются люди с ОВЗ.

Планируется ли появление новых институтов?

Мы планируем всё, что развивается. Однако для того, чтобы открылась кафедра, нам нужны 12 студентов и постоянный интерес абитуриентов к новой специальности. Мы должны ориентироваться на потребности рынка труда и учитывать запросы работодателей.

Какие цели наиболее актуальны для вас на сегодняшний день?

Научиться работать в условиях высокой конкуренции, улучшать позиции университета в российских и международных рейтингах.

«Самые популярные направления подготовки – это фитнес и туризм… По ряду специальностей конкурс доходил до 18 человек на место» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Мне бы очень хотелось, чтобы мы еще серьезнее стали заниматься наукой. Для этого нужны высококвалифицированные кадры с опытом в нашей отрасли. Главная задача на сегодня – по максимуму развить сектор прикладных исследований и разработок. Чтобы каждый конкретный спортсмен понимал, чем ему может помочь то или иное наше исследование. Может быть, позволит выше прыгать или, например, быстрее бегать…

Кроме того, мы должны эффективно использовать наши спортивные объекты и увеличивать на них нагрузку, чтобы у вуза всегда был дополнительный внебюджетный источник дохода. При этом важно регулярно обновлять наше оборудование. Только так университет сможет выделиться среди конкурентов. И, конечно же, нужно организовать учащимся яркую и интересную студенческую жизнь.

«Мы ищем таланты на уровне ДЮСШ»

Почему начало очных занятий было отложено на две недели? Не отразилось ли это на учебном процессе?

Одной из причин позднего старта стали Игры стран СНГ, которые проходили в Казани в августе. Затем состоялся форум «Россия – спортивная держава». В обоих случаях были задействованы наши площадки. Мы учились дистанционно. Старшие курсы были к этому готовы. Что касается первокурсников, конечно, хотелось завести их в аудитории, познакомить с педагогами и кураторами, помочь сориентироваться. Но экскурс в студенческую жизнь пришлось ненадолго отложить.

Однако двухнедельная задержка никак не сказалась на качестве преподаваемого материала: мы идем по программе. Все учебные планы соблюдаются. Потом мы еще раз повторим пройденный материал, но уже в очном формате.

Все ли иностранные студенты смогли приехать в Татарстан? Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в мире остается напряженной…

Многие наши иностранные студенты и выпускники не то что не смогли приехать в Казань, но и вовсе не покидали Россию… Они смогли вернуться на родину совсем недавно. Почти год они жили у нас в общежитии. Мы старались их всячески поддерживать, помогали продуктами. Некоторые страны были закрыты и не принимали своих граждан домой. Парадоксальная ситуация. Из консульств приходили письма с просьбой о том, чтобы мы продолжали помогать иностранным студентам.

«Думаю, примем порядка 100 учащихся из-за рубежа. Основной контингент иностранных студентов – граждане из стран СНГ и Африки» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В итоге сколько всего студентов приедет к вам из-за рубежа в этом году? Откуда они?

Пока не известно. Думаю, примем порядка 100 учащихся. Основной контингент иностранных студентов – граждане из стран СНГ и Африки. К сожалению, некоторые ребята не могут добраться до нас из-за политических ограничений. Однако ситуация в мире постоянно меняется, и при определенном послаблении до нас будет доезжать больше абитуриентов. Положительные отзывы выпускников, конкурентная цена за обучение при высоком качестве получаемых знаний сыграют свою роль.

Кого бы вы отметили из ваших студентов и выпускников? Кто может похвастаться самыми большими достижениями?

Традиционно выигрывает все студенческие старты наша сборная по плаванию, которая в этом году в седьмой раз стала чемпионом Всероссийской Универсиады. Хочется подчеркнуть, что на Универсиаде успешно выступили все наши команды, что позволило нам выиграть общий медальный зачет.

Если говорить о соревнованиях самого высокого уровня, то в этом году мы получили 14 олимпийских лицензий. Наши надежды не вполне оправдались, хотя есть и достойные результаты. Прекрасно показали себя наши выпускники – волейболист Виктор Полетаев и пловец Александр Красных, завоевавшие серебряные медали.

«Прекрасно показали себя наши выпускники – волейболист Виктор Полетаев и пловец Александр Красных, завоевавшие серебряные медали» (на фото – Александр Красных) Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Подыскиваете ли вы талантливых ребят, которые в будущем станут студентами вашего вуза?

Мы ищем таланты на уровне ДЮСШ. Уже в этом возрасте видно, что юноша или девушка не просто хорошо занимается спортом, достигает каких-то результатов, но и жаждет знаний, хочет развиваться. Тем более что воспитанники спортивных школ уже профориентированы и знают, чего ждать от работы в сфере спорта.

Каких специалистов вы готовите в туристической отрасли?

С 1 сентября начал свою работу уже не факультет сервиса и туризма, а Международный институт гостиничного менеджмента и туризма. Здесь будут обучаться специалисты, знающие все аспекты индустрии гостеприимства: менеджмент, сервис, туризм и гостиничное дело. Студенты будут отрабатывать свои навыки в условиях, максимально приближенных к реальным. В учебных аудиториях будут смоделированы номера отелей, кухня, холл и хаускипинг.

«Нужно уметь разговаривать с каждым на одном языке»

Как повлияла пандемия на финансовое состояние университета?

Коронавирус стал настоящим испытанием. Половину своего бюджета мы должны зарабатывать, а после ввода ограничений получили отток посетителей наших спортивных объектов. Люди практически перестали ходить в бассейны и спортзалы. Когда ввели послабления, мы стали проводить массовые мероприятия в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Так, несмотря на жесткие условия, в прошлом году наши спортивные комплексы посетили более 20 тысяч человек. В данный момент продолжаем работать без нарушений и стараемся по возможности наверстать упущенное.

«Для нормального функционирования ДВВС требуется серьезная гидравлическая система. Даже для того, чтобы просто оценить ее состояние, необходимы 35 тысяч евро» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Вернулись ли посетители на ваши объекты?

В полном объеме – нет. Не хватает наших пенсионеров – 70+. Пожилым людям не рекомендуется посещать общественные места и ездить на общественном транспорте. Так как наши пенсионеры очень внимательно относятся к своему здоровью, прислушиваются к предостережениям, к допандемийному уровню мы пока не вернулись. Но в целом динамика положительная.

Каково состояние ваших спортивных объектов? Не нуждаются ли они в ремонте?

С точки зрения обычного вуза, у нас объекты не новые, а суперновые. Хотя, конечно, они высокотехнологичные и требуют определенного ухода. Например, в одном из соревновательных бассейнов во Дворце водных видов спорта – перепад глубин от -3 до 0,1 м. Для нормального функционирования объекта требуется серьезная гидравлическая система. Даже для того, чтобы просто оценить ее состояние, необходимы 35 тысяч евро. Есть сложности и на гребном канале, где система старта устарела, из-за чего к нам не везут соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Новая систем старта стоит порядка 100 млн рублей. Без помощи Минспорта, поддержки Президента и Правительства нам самим такую сумму не осилить.

«Молодой специалист может одновременно исполнять обязанности учителя физкультуры в школе, а также работать инструктором ЛФК в местном клубе и тренером в детской спортивной секции» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Следите ли вы за судьбой выпускников университета?

Трудоустройство выпускников – показатель эффективности вуза. Мы интересуемся, по своей ли профессии пошли работать молодые специалисты и в какую организацию. По моим наблюдениям, самая частая причина увольнений – низкая заработная плата. Сложнее всего приходится тем, кто трудоустраивается в малокомплектные образовательные организации.

Мы разработали интегрированную программу и пришли с ней к нашему Президенту – Рустаму Минниханову. Он нашу инициативу принял и поддержал. Программа предоставляет возможность совмещения сразу нескольких должностей. Так, молодой специалист может одновременно исполнять обязанности учителя физкультуры в школе, а также работать инструктором ЛФК в местном клубе и тренером в детской спортивной секции. Главное, чтобы главы районов были заинтересованы в притоке новых специалистов, предоставляли им жилье, какие-то льготы.

Должность ректора – это для вас новый опыт. Пришлось ли себя перестраивать, менять приоритеты?

Обитатели вуза – специфичная аудитория. От первокурсника до профессора – амплитуда колебаний очень большая. Нужно уметь разговаривать с каждым на одном языке. У меня был опыт работы в сфере науки и образования, поэтому мне удалось максимально быстро адаптироваться к новой должности.