Рафис Бурганов избран ректором ПГАФКСиТ на ближайшие пять лет

Сегодня в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма прошли выборы ректора. На должность претендовали два кандидата: проректор по экономике академии Азат Шарапов и экс-глава Минобрнауки РТ, и. о. ректора ПГАФКСиТ Рафис Бурганов. По итогам голосования, в котором приняли участие представители преподавательского, профессорского состава и студенты, победа осталась за Бургановым, который после окончания всех административных процедур станет ректором на ближайшие пять лет.

«Хочется сказать большое спасибо коллективу и моим предшественникам, создавшим фундамент, благодаря которому мы можем говорить о достигнутых вузом результатах. У университета есть хороший коллектив и великолепная материально-техническая база, которая досталась после Универсиады 2013 года», — отметил Бурганов.

Он рассказал, что среди ближайших целей вуза — увеличение количества студентов до 4,5 тыс., начало работы научной лаборатории, где будут следить за здоровьем юных спортсменов со всей республики, а также кратное увеличение числа переподготовленных тренеров.

«За последние два года мы в два раза увеличили число переподготовленных тренеров — с 2 до 4 тыс. Мы стараемся взять на себя эту работу со всей страны», — добавил Бурганов.

Выборы ректора в ПГАФКСиТ проходят в несколько этапов. Сначала коллектив вуза выдвигал кандидатов, затем проходит аттестационная комиссия Минспорта РФ, после чего проводятся сами выборы. На них сегодня 75 представителей студенческих, преподавательских и административных коллективов вуза выслушали программы обоих кандидатов и отдали свои голоса за одного из них. Далее Минспорт РФ должен утвердить процедуру и заключить контракт с назначенным ректором.