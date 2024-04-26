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Рафинат Яруллин: Со стипендией 2 тыс. рублей никакой стартап не сделаешь
Для создания качественных стартапов необходимо больше внимания уделять отношению к преподавателям как в школах, так и университетах. Об этом заявил генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин на брифинге в рамках Российского венчурного форума в Казани.
«Инновации – вещь сложная и интересная, но нужно понимать что все стартапы сделаны преподавателями, потому что у студента задача учиться и на работу сходить. Со стипендией в 2 тыс. рублей никакой стартап не сделаешь. Поэтому все зависит от преподавателя», — считает Яруллин.
По его словам, только когда к преподавателям будут обращаться максимально уважительно и почтительно, можно говорить о повышении качества образования.
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