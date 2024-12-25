Рафинат Яруллин: «ЭП-600 поможет обеспечить продуктовую независимость»

Этиленовый комплекс запускается почти одновременно с национальным проектом «Новые материалы и химия», помогая нефтехимической отрасли страны преодолеть зависимость от импорта. Об этом заявил генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин, комментируя завершение строительства ЭП-600.

Напомним, реализация национального проекта стартует в России в 2025 году. Одна из его целей — снижение зависимости от импорта. В части химии он будет сосредоточен на развитии мало- и среднетоннажной продукции.

«Татарстан подошел к реализации нацпроекта со своими заделами, - отметил глава «Татнефтехиминвест-холдинга». - За счет запуска ЭП-600 «Нижнекамскнефтехим» в два раза увеличит выпуск этилена. Последующие производства, которые сейчас строятся в Нижнекамске, позволят получать из этилена гексен, металлоценовый полиэтилен, расширить выпуск полистирола для обеспечения растущего спроса со стороны перерабатывающей промышленности».

По его словам, проект обеспечит сырьем модернизированный ректор «В» получения полиэтилена на «Казаньоргсинтезе». При этом рост совокупного выпуска полиэтилена в Казани будет во многом определяться темпами выхода на проектную мощность олефинового комплекса. Он отметил необходимость продолжать работу по расширению марочного ассортимента полиэтилена, осваивать выпуск специальных видов полимеров для медицины, автомобилестроении, производства спортивного оборудования и др.

Нацпроект предполагает создание 55 критических технологических цепочек и освоение выпуска нескольких сотен промежуточных химических продуктов. «Необходимо расширять выпуск в России средне- и малотоннажной химии. Из числа базовых продуктов крайне необходимы новые мощности по производству хлора, который используется при производстве изоцианатов и многих видов конструкционных полимеров. В Татарстане принято решение о строительстве индустриального парка «Этилен-600», который займется развитием мало- и среднетоннажной химии с опорой на продукцию олефинового комплекса, - добавил Яруллин. - Рассчитываем на поддержку бизнеса, который встроится в цепочку по переработке, способствуя замещению импортных поставок во всех отраслях».

«Значение запуска ЭП-600 не только в сотнях тысяч тонн важнейшего для нефтехимии сырья. Запуск новой установки поможет экономике Татарстана сделать мощный рывок за счет переработки этилена в готовую продукцию», - согласен с Яруллиным заместитель премьер-министра Татарстана и министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко. По его словам, в рамках проекта в республике будут запущены импортозамещающие производства, в том числе метилендифенилдиизоцианата, эпоксидных смол, АБС-пластиков и полиэтилентерефталата. Кластер переработки полимеров в Татарстане уже строится, напомнил генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов. «Реализуется проект строительства гексена, появятся производство премиального металлоценового полиэтилена, установки этилбензола и стирола, а также новая установка полистирола, - перечислил он. — А запуск ЭП-600 вдохнет в этот кластер жизнь».