Рафик Шайхудинов: «Банкам нужны предприятия чистые, белые и пушистые»

О том, что мешает инновационному взрыву в России, о застарелых и новых проблемах бизнеса, сотрудничестве с государством и защите от злоупотреблений чиновников рассказал президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ Рафик Шайхудинов в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.

Рафик Шайхудинов: «Изначально становление Ассоциации не было обусловлено какими-то ценностными мотивами. В большей мере работал инстинкт самосохранения бизнеса» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Нужно было выстраивать защиту от криминала»

В сентябре текущего года Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса РТ отметила 20 лет с начала работы. С какими результатами встретили этот юбилей?

Двадцать лет – с одной стороны, это небольшой срок. Но с другой – как посмотреть… Мы вступили в зрелый период жизни, когда идет переосмысление сделанного, пройденного пути. Изначально становление Ассоциации не было обусловлено какими-то ценностными мотивами. В большей мере работал инстинкт самосохранения бизнеса. Нужно было выстраивать защиту от криминала, бороться с противоправными действиями некоторых государственных структур в части проведения госзакупок, осуществления проверок предпринимателей. Бизнес посчитал, что когда он объединен, то есть кому отстаивать его интересы.

Сегодня многие из перечисленных вами проблем решены. В связи с этим как поменялись задачи Ассоциации?

Некоторые вопросы действительно решены, но появились новые. Задача защиты бизнеса сохраняет актуальность: отстаивание интересов на все более профессионально высоком, правовом уровне. К примеру, требуют защиты пострадавшие в ходе применения законодательства о банкротстве. Бизнес попадает в зависимость от банков. Его часто подводят к банкротству. Предприниматели просят не закрывать их бизнес, обещают расплатиться по долгам в установленные сроки. Нет, на практике их порою банкротят, чтобы завладеть определенными активами. Эта борьба идет годами. Сегодня вроде бы появилась информация, что Госдума РФ будет пересматривать закон о банкротстве.

Или взять работу налоговых органов, которые сегодня очень жестко проверяют бизнес. У нас в одной компании проверка идет уже полгода. Возник вопрос по оплате НДС. Компания все платила вовремя, как положено. «А как ваши партнеры?» – спрашивает налоговая и продолжает проверку. Идет выемка документов за все предыдущие годы, выясняют, кто и когда работал, когда открылся, когда закрылся. В итоге – многомиллионный штраф. Вот ведь как обстоит дело на практике. От этого нельзя отмахнуться. Мы вынуждены в это включаться. Да, все делается по закону, но мы считаем, что закон – это не топор. Закон допускает и вынесение предупреждений, и какие-то мягкие средства воздействия. Бизнес в этом случае не прерывает своей работы. Сохраняются рабочие места, выплачивается зарплата.

Ассоциация работает в этом плане, и нужно сказать, что органы государственной власти относятся с пониманием, когда мы вносим корректные, продуманные и конкретные предложения по тем или иным вопросам. У нас не война идет, а процесс отстаивания интересов в рамках закона. Просто закон можно по-разному использовать, по-разному толковать.

За эти годы многое удалось сделать. Сейчас в республике работает и омбудсмен, этой должности ведь раньше не было. К нему от предпринимателей поступает по несколько тысяч обращений в год. Представляете, какой вал недовольства со стороны бизнеса? Среди них, конечно, есть разные – и обоснованные жалобы, и реакция на злоупотребления, и обиды и т.д. Омбудсмену приходится с этим разбираться. Поэтому мы не можем сказать, что все проблемы решены и можно успокоиться. Продолжаем работать в плане формирования делового климата.

«Сегодня бизнес – иной. Он выпускает технически сложную продукцию, требующую больших интеллектуальных ресурсов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Инновации рождаются в трансграничной сфере»

Сколько предпринимателей, хозяйствующих субъектов входит в Ассоциацию? Что их привлекает? Как вы взаимодействуете с другими организациями подобного рода – ТПП, Ассоциацией фермеров и сельхозпроизводителей и т.п.?

Непосредственно в Ассоциацию входит 120 предприятий разных отраслей. В целом мы работаем с более чем тысячей человек и компаний – с учетом партнеров, сотрудничающих с членами Ассоциации. С ними мы ведем совместную деятельность, общие проекты. За эти годы через наше объединение прошло около 600 компаний.

Численность – далеко не самое главное. Ассоциация влияет на бизнес-климат своей интеллектуальной деятельностью, выступает как ресурсный центр, как общественная сила, заинтересованная в развитии. При этом мы не ограничиваемся только Татарстаном. Наши предприятия создают филиалы во многих регионах страны.

Как изменился качественный состав Ассоциации? Есть ли новое поколение молодых предпринимателей, которые пришли к вам и активно работают?

Да, конечно. Произошли качественные изменения. Что собой представлял предприниматель на заре создания нашей Ассоциации? В основном он занимался торговлей, оказанием бытовых услуг. Производственных бизнесов тогда было сравнительно мало, не более 15-18% от всего объема малого и среднего бизнеса. Бизнес занимался консалтингом, было много юридических, финансовых компаний и т.д. Это было нормально, поскольку бизнес нуждался в различных консультационных услугах. Позже многие из этих функций взяло на себя государство – через Фонд поддержки предпринимателей. Эта инфраструктура появилась в последние пять-десять лет. Некоторые страны идут по пути, когда бизнес платит за все. А у нас все эти недешевые услуги взвалило на свои плечи государство. Бизнес получает их бесплатно. Хорошо это или нет – тем не менее это сейчас так.

Двадцать лет назад производственный бизнес был достаточно примитивным. Изготавливали простые вещи: столярные и металлоизделия, брусчатку, оконные и дверные блоки. Сегодня бизнес – иной. Он выпускает технически сложную продукцию, требующую больших интеллектуальных ресурсов.

Одним из приоритетов нашей работы выступает дальнейшее развитие в этом направлении. За прошедшие годы наши компании демонстрировали неплохую динамику. Если в 2020 году был обвал, то в прошлом году все поднялись. Быстрый рост возможен только в том случае, когда в бизнесе есть весомая доля интеллектуальной составляющей, науки, инжиниринга.

Многие предприятия пришли к инновациям своим путем. Никто не принуждал их к этому сверху. Нет, это требование жизни. Инновации рождаются жизнью, в борьбе с конкурентами. Инновации – это условие выживания и развития. Ассоциация всячески содействует их внедрению.

Мы сегодня понимаем, что не можем делать инноватику только сами, без взаимодействия с университетами, с Академией наук РТ, без инфраструктурных компаний – «Химграда», IT-парка, Иннополиса и т.д. Ассоциация заключила с ними соглашения о сотрудничестве. Мы должны работать в команде. Инновации рождаются в трансграничной сфере. Никто не может их придумать самостоятельно, без взаимодействия с партнерами из других сфер науки и бизнеса. Правда, не все это понимают, некоторые думают, что можно работать по старинке. Но никакого принуждения нет. Каждый поступает так, как считает нужным. Мы стараемся убеждать. Посещаем передовые компании, учимся, обсуждаем.

К примеру, у нас есть предприятия, выпускающие электронные компоненты для автопрома. Это – наукоемкий проект, получивший поддержку в Инвестиционно-венчурном фонде РТ. Понятно, что все не могут создавать инновации. Но нужно хотя бы научиться использовать те, что созданы другими. Все последние годы мы были активными участниками рынка трансфера технологий. Продавали, покупали. Больше покупали, конечно. Сейчас нам несколько ограничили возможности доступа на этот рынок. Но, тем не менее, нужно работать.

«Мы сегодня понимаем, что не можем делать инноватику только сами, без взаимодействия с университетами, без инфраструктурных компаний – “Химграда”, IT-парка, Иннополиса и т.д.» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Компании из Татарстана уступают по объемам московским и даже нижегородским»

В вашу Ассоциацию входят компании различного «веса». Где все-таки проходит граница между малым и средним бизнесом?

Органы статистики несколько раз меняли критерии учета компаний, включения их в те или иные категории. Сейчас предприятия, в которых трудятся до 250 человек и оборот которых превышает 1 млрд рублей в год, относятся к среднему бизнесу. У нас были компании, которые выросли на наших глазах. Мы их достойно проводили в большой бизнес. Например, компания «Унистрой». Они ведь начинали как небольшая строительная компания. Так что и внутри нашего объединения идет движение вверх, и это самый желательный вектор движения.

Что касается малого бизнеса, то граница между ним и микробизнесом – 60 млн рублей в год. Компании из Татарстана уступают по объемам и масштабам московским и даже нижегородским. Я думаю, что причина в том, что они больше завязаны на наукоемкие высокотехнологичные производства. Если в Москве в малом бизнесе на одного сотрудника объем производства составляет от 5 до 7 млн рублей, то в Казани – 2-4 млн рублей.

Кроме малого бизнеса сегодня появился и новый тип предпринимательства – самозанятые. На сегодняшний день их в республике уже почти 200 тысяч человек. Формат оказался востребованным.

Какие формы работы Ассоциации вы считаете наиболее эффективными?

Одно из самых важных направлений – работа с документами, связанная с оценкой регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов на бизнес-климат. Раньше этого не было, а сейчас государственные органы на системной основе направляют нам эти документы на экспертизу. Государство учитывает наше мнение, позицию бизнеса при принятии новых законодательных и управленческих решений. Мы работаем для бизнеса в целом, а не для кого-то конкретно. Сотрудничаем в этом плане с другими объединениями предпринимателей – фермеров, рестораторов и отельеров и т.д. Эта работа внешне не видна, но имеет колоссально важное значение. В ее результате удается где-то смягчить, скорректировать какие-то решения, а где-то и предложить свои варианты поправок в законы, нормативные акты. Задача одна – создавать условия для развития бизнеса.

Еще одно направление – публичное обсуждение проблем. К примеру, в последние несколько лет разбирались с проблемами строительного сектора. С его зарегулированностью. Там ведь требуется огромное количество разрешительных документов. Выясняли, как идет выдача разрешений, сопровождение строительства, контроль. Какие предусмотрены процедуры, сроки, затраты. Весь этот комплекс вопросов обсуждали с участием представителей Минстроя, прокуратуры и других ведомств. Разработали комплекс предложений, который был позитивно воспринят и в Аппарате Президента РТ, и в Правительстве РТ. У нас нет задачи – «пошуметь». Нет, главное, чтобы было услышано и учтено мнение бизнес-сообщества. При этом экспертами с нашей стороны выступают члены Ассоциации – каждый по своему профилю. Это очень важная составляющая общественной нагрузки в рамках профессионального объединения. Экспертная работа требует много времени, усилий.

Взаимоотношения бизнеса и власти – какова ситуация в этой сфере сейчас? Насколько она изменилась за последние десятилетия и в какую сторону?

Изменения, конечно, есть. Особенно ярко они проявились в период пандемии. Лидеры бизнес-сообщества и руководители соответствующих государственных органов показали пример хорошего взаимодействия на республиканском уровне. Если обратить взор на муниципальные районы, то там главные площадки взаимодействия – Советы предпринимателей. По факту они двух видов: один – Общественный совет предпринимателей при главе района. Там собраны все руководители района и несколько предпринимателей. А есть просто Советы предпринимателей, когда бизнесмены собираются и выбирают председателя Совета. В этом случае это уже Совет с правом общественного контроля.

«Строительство испытывает дефицит кадров, но это же и стимулирует к обучению и повышению компетенций рабочего и инженерно-технического персонала» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Около 60% бизнеса на местах пережили этот кризис»

В каких районах действуют самые эффективные Советы предпринимателей?

Хорошо работают Советы предпринимателей в Азнакаево, Болгаре. Ассоциация проводит ежегодные конкурсы на лучший Совет предпринимателей в муниципальных районах. В прошлом году состоялся третий по счету конкурс. Мы стараемся «выращивать» подобные общественные институты в районах. Это хорошие площадки для решения проблем на местах вместе с руководством муниципалитетов. В каждом районе есть свои болевые точки. Они быстро не «рассасываются» и периодически дают о себе знать. Происходит размежевание и внутри предпринимательского сообщества, между предпринимателями и властью по тому или иному вопросу. Это конфликтогенные вопросы, которые время от времени резонируют. Но бизнес со временем меняется, в том числе и в районах, меняется качественно. У нас были довольно мрачные прогнозы в связи с приходом в республику «Магнита» и «Пятерочки». Магазины крупных сетей появились в каждом районном центре, ударив по малому торговому бизнесу, существовавшему в районах. Ситуация сложилась серьезная, и на сегодняшний день не все, но около 60% бизнеса на местах пережили этот кризис. Пережили за счет того, что начали заниматься производством продукции. К примеру, кто-то продавал продукты питания, а теперь поставил печь и параллельно печет хлеб и кондитерские изделия. Но по этому же пути пошли и торговые сети. Они тоже пекут. И у них больше возможностей. То, что сегодня не продали, завтра пойдет на выпечку и продастся. Так что конкуренция жесткая. Но, тем не менее, малый бизнес в сельских районах хорошо знает местный рынок. Держится, выживает за счет гибкости, развивается.

Каковы на сегодняшний день ключевые проблемы бизнеса? Понятно, что есть и застарелые проблемы, но, возможно, появились и новые вызовы? К примеру, нехватка квалифицированной рабочей силы.

Сколько предприятий, столько и проблем. К примеру, в сфере строительства частично заняты сезонные рабочие. С другой стороны, в строительстве требуются квалифицированные специалисты. Кого попало сюда не возьмешь. На строительные объекты пришла современная техника, новые технологии. Строительство испытывает дефицит кадров, но это же и стимулирует к обучению и повышению компетенций рабочего и инженерно-технического персонала. Нехватку людей испытывает и агробизнес. Приходится искать и нанимать по контракту специалистов, готовых работать на технике в сезон. Я бы также отметил сферу переработки вторсырья, вывоза и обработки мусора. Здесь также не хватает работников.

У нас сейчас вакансий больше, чем людей. Еще несколько лет назад все программы государственной поддержки были направлены на создание новых рабочих мест. Теперь столкнулись с тем, что места есть, а людей не хватает.

Идут естественные миграционные процессы, и анализ показывает, что сферы строительства, транспорта и обслуживания населения все больше занимают трудовые мигранты. Нужно отдать им должное, если бы их не было, то как бы мы закрывали эти потребности? Самая главная проблема – нехватка персонала на технически сложных производствах. Тут никто не поможет, в том числе и мигранты. Здесь требуются рабочие кадры, имеющие высокую квалификацию, нередко на уровне инженерной.

Мы со своей стороны должны помочь государству сформулировать задачи, стоящие перед бизнесом, перед наукой с тем, чтобы страна развивала те сферы, в которых пока не лидирует.

«Государство должно брать на себя оплату части процентной ставки, чтобы ни банки не пострадали, ни бизнес не переплачивал» Фото: © «Татар-информ»

«Бизнесу нужны длинные кредиты»

Сегодня со стороны государства реализуются многочисленные виды поддержки бизнеса. Какие их них наиболее востребованы, наиболее эффективны? Иногда звучит мнение, что лучше не пользоваться господдержкой, потому что потом замучают с проверками…

Поддержка осуществляется через Министерство экономики и его различные институты, различные фонды – Гарантийный фонд РТ, Фонд поддержки предпринимательства и т.д. Все формы поддержки востребованы. Другое дело, что ее не хватает, ее недостаточно.

Каких форм поддержки не хватает?

Специального анализа мы не проводили, но я могу вам сказать, о чем идет речь. Самая главная форма поддержки – доступность денег. Банки просят залоги под кредит, рыночная стоимость которых превышает стоимость кредита в несколько раз. Вроде бы на словах все выглядит нормально, но как только соберешь пакет документов, начинаются проблемы. Банкам нужны предприятия чистые, белые и пушистые, никогда ни с кем не судившиеся. Они не желают разделять никаких рисков.

Вот сейчас возникает вопрос: как финансировать инновационные проекты. Со всех трибун призывают: «Давайте инноватику!» А как финансировать, если в самом процессе разработки и внедрения инноваций заложены существенные риски. Здесь роль государства должна быть иной. Государство должно брать на себя оплату части процентной ставки, чтобы ни банки не пострадали, ни бизнес не переплачивал. Финансы должны стать доступными. Бизнесу нужны длинные кредиты. Инновации не могут жить на короткие деньги. Где брать компаниям деньги? Это все вопросы и вопросы…

У Ассоциации сейчас появилась новая роль – мы помогаем сопровождать проекты в процессе борьбы за финансовые ресурсы.

В Китае, Аргентине, Индии, Филиппинах государство берет на себя от 70 до 100 процентов затрат на инновации, на НИОКР. Если так будет и у нас, у нас произойдет инновационный взрыв.

В республике много структур, занимающихся содействием бизнесу, это и государственные, и общественные структуры. В частности, ТПП, Ассоциация фермеров и т.д. Есть омбудсмен. Не получается так, что вы все решаете одни и те же вопросы?

В чем-то, возможно, и пересекаемся. Главное, чтобы похожие случаи не повторялись. А то ведь бывает, что с одним фактом разобрались, решили. А система продуцирует подобные случаи и дальше.

Что показывает статистика обращения предпринимателей в вашу Ассоциацию? Какие жалобы встречаются чаще всего?

Прежде всего, обращаются за помощью. Многим ведь нужно разобраться в существующих программах государственной поддержки. Мы аккумулируем на своих информационных ресурсах все необходимые сведения.

По серьезным нарушениям предприниматели обращаются к омбудсмену. При нем есть Центр общественных процедур, в который входят также и наши предприниматели.

«С мелкими поставщиками крупный бизнес работает без желания»

За последние годы поменялся не только бизнес, но и отношение к нему в обществе. В 1990-е годы в стране был предпринимательский бум. Сегодня возможно повторение такой ситуации? Насколько идея стать предпринимателем популярна в обществе, в его различных слоях?

1990-е годы – это эпоха относительно свободных рынков. Мы родились в дефиците всего и вся. Бизнес можно было открывать под что угодно. Активно развивалась торговля, стройка, производство материалов. Сегодня этого нет. Выросшие рыночные барьеры серьезно снизили привлекательность предпринимательства. Как, сейчас, к примеру, войти в торговый бизнес? Но в то же время торговля структурировалась. У крупных сетей есть множество мелких поставщиков. Может быть, можно пытаться открыть свое дело в этом сегменте. Но с мелкими поставщиками крупный бизнес работает без желания, месяцами держит в долгах, задерживает оплату. Поэтому сегодня начинающие предприниматели выбирают сферы, в которых меньше зависят от других. К примеру, это креативная индустрия – танцевальные студии, детские кружки, спортивные секции и т.д. В Великобритании креативная индустрия производит 7,5% ВВП. А у нас ее нет даже в статистике. У нас просто графа «Услуги». Нам нужны программы поддержки развития креативных индустрий.

Что бы вы посоветовали молодому человеку, желающему заняться бизнесом? Не имеющему большого капитала, но имеющему большое желание. Какие направления сегодня наиболее актуальны?

Самое главное – создать свой капитал знаний и компетенций, но не багаж, а работающий, постоянно обновляющийся капитал. Любой бизнес требует, прежде всего, компетенций. Раньше можно было начать что угодно с нуля. Сейчас – нет. Если ты хочешь даже не создать бизнес, а работать на технически сложных производствах, нужны компетенции. Без нужных компетенций поднять бизнес будет не по силам. Даже те, кто десятилетиями занимался торговлей, начинают организовывать свое производство. Тех, кто идет в производство из торговли, ждет гарантированный успех. Они знают свой рынок и понимают его тренды. Советы по этой части давать очень трудно – что востребовано, а что нет. Но то, что требуются компетенции, знания, – это очевидно. С компетенциями не пропадешь. «Хенэрлэ кеше улмэс» («С профессией – не умрешь»), – гласит татарская пословица.

Фото на анонсе: © Султан Исхаков / «Татар-информ»